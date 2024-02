San Valentín: aprende a hacer brownies de chocolate en 3 minutos en horno de microondas

Falta muy poco para celebrar el día de los enamorados y si todavía no tienes el regalo ideal para sorprender a tu amorcito no te preocupes, una manera muy especial de sorprender es con un delicioso postre hecho por tí misma. No te preocupes si no tienes experiencia en la cocina, hay muchas recetas que puedes hacer de manera fácil y rápida, pero lo mejor de todo es que son creativos y deliciosos.

Aquí te vamos a enseñar a preparar unos deliciosos brownies de chocolate en horno de microondas, es decir que no necesitarás un horno. Este rico postre es uno de los más románticos de la temporada y aprovechando la ocasión los haremos en forma de corazón. Son ideales para regalar o para degustarlos al final de una cena romántica.

Receta para preparar brownies en horno de microondas

Para elaborar esta receta no necesitarás demasiados ingredientes, así que no te abrumes por pensar en conseguir todo lo que vas a ocupar. Te sugerimos que antes de empezar con tu receta tengas a la mano un refractario apto para microondas que no sea de aluminio.

Ingredientes

340 gr de chocolate oscuro

4 cucharadas de mantequilla

6 cucharadas de azúcar

1 cucharada de esencia de vainilla

2 huevos

6 cucharadas de harina de trigo

1 cucharada de cacao en polvo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

Una pizca de sal fina

4 cucharadas de leche

6 nueces

Preparación de los brownies de chocolate

Empezaremos por colocar en un bowl el chocolate en trocitos y la mantequilla. Integra bien ambos ingredientes y lleva al microondas por intervalos de 30 segundos para que se derrita perfectamente. Una vez que esté listo mezcla perfectamente, ahora añade 6 cucharadas de azúcar, unan cucharada de esencia de vainilla y dos huevos y mezcla perfectamente.

Utiliza chocolate oscuro para hacer los brownies | Foto: YouTube Cocina Para Todos

Ahora añadiremos todos los ingredientes secos, apóyate de un colador para que no queden grumos, colócalo sobre el bowl y encima de este agrega la harina, el cacao en polvo, la levadura y la sal fina. Tamiza muy bien y luego bate con un globo, cuando ya están bien integrados agrega la leche.

Tamiza muy bien los ingredientes para que no queden grumos | Foto: YouTube Cocina Para Todos

No olvides la nuez, esta la vas a poner al final sobre la mezcla en trocitos. Es momento de llevar al horno. En tu molde coloca papel encerado o para hornear para que no se pegue y sea más fácil desprenderlo. Luego distribuye perfectamente toda tu mezcla chocolatosa y lleva al microondas por 2 minutos y 30 segundos.

Una vez que transcurra ese tiempo introduce el palillo, si ya sale seco es que está listo, si no, mete al microondas por intervalos de 30 segundos para asegurarnos que no se queme. Con ayuda de un cortador de corazón, corta perfectamente varios brownies por separado.

Coloca papel encerado para que tu brownie no se peque en el molde | Foto: YouTube Cocina Para Todos

¿Cómo preparar los brownies para regalos?

Una vez que está listo tu brownie entero, despega del molde y corta en cuadros de 4x4 centímetros, colócalos en en papel celofán en líneas de 3 y haz una pila. O bien hazlo con el cortador de corazón. Al final espolvorea un poco de azúcar glas y listo. Cierra la bolsa con un listón rojo y así has terminado este tierno detalle para San Valentín.