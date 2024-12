Starbucks lanza adorable vaso de Stanley en color verde menta y rosa, ¿cuánto cuesta?

Starbucks sabe muy bien cómo poner felices a sus clientes y esta vez lo hizo por partida doble. Recientemente el café de la sirena lanzó su colección navideña 2024 pero nadie esperaba que además de esos lindos vasos también tendría a lanzó venta un nuevo modelo de los icónicos termos de Stanley.

Starbucks y Stanley se volvieron a unir para trabajar juntos y el resultado ha encantado a todos. Se trata de un hermoso vaso color verde menta con tapa rosa que ya todos quieren y se está acabando pronto por ser edición especial. El termo ya está a la venta y te vamos a dar todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo.

¿No se te antoja un café que puedas disfrutar todo el día? Pues eso es lo que Starbucks y Stanley prometen, un vaso con las cualidades necesaria para que tu bebida ya sea caliente o fría dure por muchas horas mientras resiste cualquier clima del lugar al que vayas. Junto con esto, los lindos diseños que las marcas han lanzado han enamorado a todos y nadie quiere quedarse fuera de la colección de moda.

La buena noticia es que para adquirir este caso no necesitas cupón o promoción, puedes ir desde ya a tu sucursal de Starbucks favorita y pedir el tuyo. Te sugerimos acudir desde temprano a una de las cafeterías, pues el vaso suele agotarse pronto y no querrás quedarte sin tu vaso. Otro tipo que te puede funcionar es que no vayas a las tiendas con demasiada afluencia de gente, ve a la que tenga menos clientes para que haya más probabilidad de que encuentres el termo.

El vaso es color verde menta con tapa rosa transparente | Foto: Instagram @starbucksmex

¿Cuánto cuesta el nuevo vaso de Stanley y Starbucks?

El vaso de Starbucks y Stanley verde menta con tapa rosa es de libre venta a partir de hoy en la cafetería, ya que inicialmente solo podían adquirirlo miembros Rewards. Acude a tu tienda más cercana, paga 910 pesos y podrás llevarte el hermoso termo edición limitada, el último lanzamiento en colaboración del establecimiento.

Precio: $910

Capacidad : 887 ml ( 30 Oz)

Material: Acero

Limitado a 20,000 piezas a nivel nacional

El nuevo vaso de Stanley de Starbucks cuesta 910 pesos | Foto: Instagram @starbucksmex

¿Cómo conseguir el Stanley de Starbucks?

Lo único que debes hacer es llegar a alguna de las sucursales de Starbucks de México y solicitar a tu barista el termo de Stanley, debes ser específico porque en este momento se encuentran varias colecciones disponibles. No olvides que únicamente puedes comprar una pieza, no te solicitará cupón y podrás llevártelo inmediatamente para disfrutar tus bebidas favoritas en un vaso súper trendy.

