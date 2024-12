“No debemos enfocarnos en la perfección, sino en el progreso”, asegura nutrióloga que fomenta la alimentación consciente

La alimentación consciente es uno de los pilares para tener una vida sana y equilibrada a largo plazo, asegura Nadia Arenas Salazar, quien es la licenciada en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Tras el término de la temporada decembrina, la experta destaca la importancia de mantener buenos hábitos alimenticios, mientras rompe tabúes y hace un llamado: disfrutar de cualquier celebración y no excluirse de ella para evitar caer en tentación.

En entrevista para El Heraldo de México, la nutrióloga con certificación en Nutrición Bariátrica comparte recomendaciones para cuidar de la salud, tema que año con año gana relevancia durante las fiestas de Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo debido a uno de los propósitos que numerosas personas se plantean: bajar de peso.

Nadia Arenas Salazar, de 30 años de edad, aborda con antelación este tema con sus pacientes de quienes se inspiró para lanzar su libro “Recetario fiestas: dale un sabor saludable al fin de año” mediante el que brinda opciones más saludables de comidas que se pueden preparar durante las festividades de diciembre, aunque la realidad es que aplica para cualquier temporada del año. De esta manera, la nutrióloga recuerda que comer sano no significa dejar de comer “rico”.

“Lo que trato de hacer con mis pacientes es enseñarles a que no se tienen que quedar aparte, no tienen que ir en contra de las celebración y no dejar de comer lo que se sirve en las fiestas, sino que lo pueden hacer de una forma moderada y pueden participar proponiendo algunas alternativas”, explica Nadia Arenas Salazar.

Nadia Arenas Salazar es autora de dos materiales mediante los que brinda consejos y estrategias para tener una vida sana. Foto: cortesía.

Cómo cuidarse después de las fiestas decembrinas

Para ofrecer una orientación integral, la certificada en dieta keto y vegana no concluye con este recetario, ya que también es creadora del ebook “Recupera el equilibrio, estrategias nutricionales para las fiestas de Fin de Año”. Mediante este material la nutricionista brinda consejos para saber qué hacer antes, durante y después de las celebraciones de diciembre que, en el caso de México, se extienden hasta febrero debido al Día de Reyes -6 de enero- y el Día de la Virgen de Candelaria -2 de febrero-.

Para Nadia Arenas Salazar, es clave que las personas se apeguen a las estrategias para tener hábitos saludables porque es la mejor manera de evitar la mentalidad “todo o nada” que suele provocar que las personas se vayan a los extremos que a la larga generan más afectaciones que beneficios; para la experta, esto se evidencia en Año Nuevo porque un propósito ambiguo es la pérdida de peso, ya que no considera el verdadero trasfondo y, por ende, la meta no es realista.

“Hay que crear un propósito de Año Nuevo que realmente vaya a ser funcional, que sea una meta objetiva. Hay que plantear un objetivo aterrizado porque a veces cuando empieza el Año Nuevo decimos ‘quiero hacer ejercicio, tomar más agua y comer más sano’, pero entre tomar más agua, comer más sano y hacer ejercicio se implican muchas cosas y cuando las personas no lo logran se frustran, pero eso pasa porque no planearon el cuándo, el dónde, no midieron sus metas”.

La importancia de tener una buena relación con la comida

Durante la entrevista para El Heraldo de México, Nadia Arenas Salazar expuso que la manera de orientar a las personas en torno a la alimentación ha cambiado porque la intención no sólo es que pierdan peso o coman sano, sino que entiendan que es vital tener una alimentación consciente y el primer paso para conseguirlo es sanar o mejorar la relación que tienen con la comida. Para la experta comer sano no es sinónimo de dejar de comer rico. Foto: Pexels.

Este concepto -buena relación con la comida- es analizado desde la Nutrición hasta la Psicología porque se enfoca en que las personas disfruten de la comida, de modo que no hay lugar para la culpa y el sacrificio; por ende, los términos de prohibición quedan de lado, indica la experta en alimentación.

“Me baso en estrategias de alimentación consciente y rara vez les digo a mis pacientes las palabras ‘dieta’, ‘prohibido’ y ‘no puedes’, entre otras, porque evito caer en conceptos prohibicionistas y los mitos acerca de la alimentación para que sepan que no están a dieta, sino que están mejorando sus hábitos alimenticios”.

Nadia Arenas Salazar sugiere que las personas se pongan metas realistas para obtener resultados reales. Foto: UNSPLASH.

Críticas y prejuicios, los retos principales para tener una alimentación sana

De acuerdo con Nadia Arenas Salazar, a lo largo de las consultas ha detectado que la mayoría de las personas enfrenta dos retos cuando decide mejorar sus hábitos alimenticios: las críticas sociales -que suelen provenir de la familia, amigos y compañeros de trabajo- y los prejuicios en torno a qué es la alimentación sana.

“La alimentación en México está tan mal, que cuando una persona empieza a hacer cambios positivos en su alimentación le dicen que está a dieta, o sea, se trata de un prejuicio. Incluso en el trabajo o el hogar se reciben comentarios pasivos-agresivos como ‘ay, ya sacó su ensalada’ o ‘no le den a fulanita pastel porque está a dieta’ y uno se empieza a sentir ajeno a los círculos sociales y se siente desanimado y es fácil recaer en los malos hábitos alimenticios”.

Sumado a estos problemas, la experta en Nutrición destaca que el ritmo de vida igual es otro factor que influye para que la gente tenga malos hábitos alimenticios, de modo que recomienda que las personas se enfoque en sus metas y compartan que comer sano no es sinónimo de “matarse de hambre”. En el seno familiar no es necesario preparar comida aparte, sino “comer las porciones adecuadas”, lo que varía para cada persona debido a sus necesidades y metas.

Finalmente, Nadia Arenas Salazar subraya que es vital que la gente celebre sus pequeños logros porque gracias a ellos se avanza en el proceso. Por ejemplo, invita dejar de lado las conductas compensatorias cuando sienten que “fallaron” y mejor centrarse en lo que sí lograron para retomar de ahí y continuar con su plan y progreso.

“Las fiestas que ocurren a lo largo del año no tienen que provocar estrés como habitualmente lo hacen; no se acaba el mundo por comer un alimento que está fuera de tu plan de alimentación (...). Volver a los hábitos alimenticios no tiene que ser algo complicado, no debemos enfocarnos en la perfección, sino en el progreso porque ‘tu cuerpo no espera excusas, cada decisión que tomas hoy construye o destruye tu futuro, si no haces algo para tu salud ahora, estarás destinado a hacer tiempo para tu enfermedad en un futuro’”.

El libro “Recetario fiestas: dale un sabor saludable al fin de año” está disponible en Amazon y la versión digital cuesta 125 pesos, mientras que el libro en físico -con pasta blanda- cuesta 341.50 pesos. En tanto, el ebook “Recupera el equilibrio, estrategias nutricionales para las fiestas de Fin de Año” se puede solicitar con la experta en alimentación, quien lo brinda de manera gratuita. Para contactarla, pueden escribirle vía WhatsApp al número 55 6912 8642.

