¿Cómo hacer yogurt casero? Receta natural y saludable para comer todos los días

El yogurt es uno de esos alimentos que estamos acostumbrados a comer casi todos los días, especialmente durante el desayuno o la cena, pero también en aquellos momentos del día en los que comenzamos a tener hambre y queremos una alternativa saludable; sin embargo, esto no es siempre así y pocas veces prestamos atención a esos ingredientes con los que cuentan y que pueden terminar por dañar nuestra salud y la de los niños, si es que se los mandamos a la escuela como parte de su lunch. ¿Alguna vez habías reflexionado sobre esto?, si la respuesta es sí, te invitamos a prepararlo en su versión casera.

Pues este producto en su versión comercial puede contener exceso de azúcares, calorías y edulcorantes que no son precisamente los más saludables y que de hecho se ha recomendado que se eviten en los niños pequeños. Si bien es cierto que al ir al mercado podemos elegir alternativas que no contengan sellos de advertencia y leer los ingredientes que contiene, lo cierto es que no hay nada igual que el poder disfrutar de algo hecho por nosotros mismos y del que sepamos que no afecta la salud.

Así que si estás buscando alternativas para alimentarte a ti y a tu familia con algo más saludable, o simplemente amas tanto la cocina que cada producto lo preparas con tus propias manos, aquí te compartimos una receta de yogurt casero que puedes realizar en sencillos pasos. Por si fuera poco, es una opción mucho más amigable con tu salud y por lo tanto la puedes comer todos los días.

En cuanto a la forma en la que puedes acompañar este yogur natural debes de saber que no necesariamente lo tienes que servir solo, ya que también lo puedes acompañar con tu fruta favorita picada en cubos, así como con cereales como la quinoa, la avena o la chía. Anímate a darle una oportunidad a esta nutritiva receta y mejora tu estilo de vida.

Esta receta la puedes servir con tu fruta y cereal preferidos. (Foto: Freepik)

¿Cómo podemos elaborar un yogur casero que contribuye con nuestra alimentación?

El yogurt es uno de los alimentos más recomendados en nuestra dieta diaria por sus beneficios en la salud, ya que es rico en vitaminas y otros minerales que ayudan al mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Aunque no hay que abusar de él, sino comerlo de forma equilibrada y con aquellos ingredientes que no nos ponen en riesgo como es el caso del exceso de azúcares o de los edulcorantes. Y la mejor forma de asegurarnos de lo anterior es elaborar el yogur de forma casera.

Algo que tienes que saber sobre esta receta casera es que no necesariamente tienes que comer el yogurt natural, pues sabemos que no es el favorito de muchas personas, ya que también puedes darle sabor con tu fruta favorita. Para ello no es necesario agregar azúcar extra ni otros ingredientes, pues esta combinación es la más sana que existe y aquí te decimos cómo prepararlo. Para ello necesitas una lista de pocos ingredientes, aunque el último de ellos es opcional y a elegir.

Ingredientes del yogurt

900 ml de leche entera

900 ml de leche entera a temperatura ambiente

200 gr de yogurt natural sin azúcar

Film transparente

1 taza de fresas congeladas (elige tu fruta favorita)

¿Cómo hacer yogurt?

En una cacerola pon a hervir los 900 ml de leche entera y cuando empiece a hacerse la espuma y crecer, apaga el fuego. Ahora vierte con cuidado la leche hervida en un bowl y allí mismo agrega los otros 900 ml de leche. Con ayuda de una cuchara mezcla bien los ingredientes. Después vierte el yogurt natural y mezcla hasta que todos los ingredientes se mezclen entre sí. Cubre el bowl con una capa de film transparente y posteriormente coloca una servilleta de tela. Déjalo reposar de esta forma por 24 horas. Posteriormente sólo tienes que servir tu preparado casero extra cremoso. Lo siguiente es servirlo.

Una hoja de menta incrementará los sabores. (Foto: Freepik)

Los siguientes pasos para preparar yogurt casero son opcionales y sólo para aquellos que sobre el natural prefieran algún sabor de frutas, así que elige tu favorita y selecciona una taza de ellas previamente desinfectadas. Si quieres que el sabor se intensifique puedes congelar cada pieza y después agregarlas al yogur. Aquí te contamos el paso a paso:

Al yogurt natural que acabas de preparar también puedes darle sabor y para ello sólo basta tomar la fruta que elegiste y licuarla. Asimismo, puedes picar un poco y hacer que tu receta contenga trozos de fruta como fresa, plátano, durazno, mango o kiwi. Mezcla bien tus ingredientes, pues la fruta licuada ayudará a darle color a tu yogurt. ¡Y listo!, tendrás una opción mucho más saludable.

¿Qué pasa si como yogurt casero todos los días?

Una de las preguntas más frecuentes sobre el consumo del yogurt casero todos los días es si es bueno o malo para la salud, además de cuáles son sus beneficios o contraindicaciones, ¡y ni hablar de lo que le pasa a nuestro organismo y cuerpo entero! Si aquí está alguna de tus dudas, te damos todos los detalles para que le des una oportunidad a una receta mucho más natural, saludable y nutritiva.

Buena fuente de proteínas para aumentar la masa muscular.

Da una sensación de saciedad que te hará comer menos, gracias a que te sentirás lleno por más tiempo.

Es rico en calcio, por lo que lograrás fortalecer tus huesos y dientes.

Mejora la salud intestinal gracias a los probióticos.

Te hará sentir con más energía.

Tiene minerales como el calcio, el fósforo, el potasio y el magnesio.

