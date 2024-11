Rafa Carbajal revela la verdad: sí se pueden consumir los alimentos enlatados "caducados", ¿hacen daño a la salud?

En la cocina existen dos tipos de personas: las que evitan comer todos aquellos productos caducados y las que ignoran la fecha de caducidad para después usar los alimentos en sus platillos; entre estos dos grupos hay un debate eterno por conocer quién tiene la verdad absoluta y para ello incluso hay argumentos convincentes, pero pocas veces se escuchan a las fuentes confiables que sí tienen la razón. Entre ellos destacan los expertos que conocen mejor que nadie cómo funciona la industria de los alimentos y si hay alguien que se ha ganado la confianza como nadie más es Rafa Carbajal, quien por fin le dio una respuesta a esta polémica eterna.

Rafa Carbajal es un querido doctor en Ingeniería Bioquímica con especialidad en Biotecnología microbiana que se ha ganado el cariño y respeto en redes sociales por sus videos informativos. En una de sus últimas publicaciones el experto reveló que sí se pueden consumir los alimentos caducados, siempre y cuando sean enlatados, y aseveró que no existe ningún inconveniente en consumirlos, aunque sí destacó un par de productos de los cuales es mejor evitarlos una vez que pasó su fecha de caducidad.

A través de redes sociales el experto compartió un video de una influencer en la que se preguntaba si los alimentos enlatados de verdad caducan y rápidamente compartió algunos puntos clave para que sus seguidores los puedan aplicar en aquellas latas de comida que tienen almacenadas en su alacena y que su fecha de consumo preferente ya haya vencido. De acuerdo con Carbajal, cuando esto pasa los productos siguen siendo consumibles a excepción de la leche pasteurizada.

El video que se hizo viral en TikTok e Instagram, el doctor recordó que las latas tienen grabada una fecha de consumo preferente y que no debe de confundirse con una de caducidad, por lo que "el producto hasta esa fecha va a estar como lo diseñaron los ingenieros en alimentos, los bioquímicos; la textura va a ser la misma, el sabor va a ser el mismo, los nutrientes van a ser los mismos", aseveró.

No necesariamente te harán daño al consumirlos después de la fecha de consumo preferente. (Foto: Pixabay)

¿Qué pasa si comes comida enlatada vencida?

Es común pensar que si comemos comida enlatada vencida sufriremos daños en la salud, principalmente estomacales, por la presencia de hongos y bacterias que surgen en el proceso de descomposición; sin embargo, esto sólo ocurre con alimentos como la carne, frutas o verduras. En cambio, los expertos aseguran que en lo que respecta a la comida enlatada vencida no debería de existir problema alguno, estos siempre y cuando la lata no se abra; la razón de ello es que como tal este tipo de productos, envasados en latas no tienen como tal una caducidad, sino una fecha de consumo preferido.

En un reciente video de Rafa Carbajal, el experto cuenta que lo que hace que los alimentos enlatados no se echen a perder es que los expertos sólo les añaden una fecha de consumo preferido, es decir, que hasta este día el producto estará y sabrá tal y cual fue pensado, es decir con la textura, sabor y nutrientes adecuados. En cambio hasta el día en el que se indica, "el producto no te va a hacer daño si lo consumes, aunque "ya no va a saber igual y los nutrientes no van a ser los mismos", detalló el también creador de contenido.

"Sucede con todos los productos, aunque no sea en latas. Si tienen fecha de consumo preferente los puedes consumir después sin bronquillas, como el pan que venden en los expendios de pan frío que ya está reseco, pero es más barato, no sabe igual, pero te puedes hacer unos sándwiches con ellos", dijo antes de revelar que sí hay un caso particular en el que la regla no aplica.

¿Qué alimentos no se pueden comer caducados?

Si bien es cierto que cuando los productos tienen una fecha de consumo preferente en lugar de una de caducidad, no todos los puedes consumir después que esta venza, pues en casos como el de la leche pasteurizada lo ideal es evitar consumirla o usarla cuando ya está caducada. Lo anterior viene por todo lo que empieza a pasar en su fórmula.

Revisa bien todos tus alimentos. (Foto: Pixabay)

"Los microganillos van a seguir creciendo y pues terminan por hacerte daño. A parte que va a estar bien agria", reveló.

En esta breve lista de alimentos que no se pueden comer caducados también destaca la leche condensada, pues según el experto Rafa Carbajal, el tema es todavía más delicado. Ante ello recordó que cuando su fecha de consumo preferente ya venció, pero se abre la lata y el olor, la consistencia, textura y color son los mismos, además que no tiene una nata encima, sí se puede seguir consumiendo.

