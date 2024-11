¿Cómo proteger a mis perros y gatos de la plaga procesionaria?

Recientemente se ha alertado a los dueños de las mascotas por una plaga que ataca a perros y gatos que puede ser muy peligrosa para ellos. Se trata de la oruga del pino o procesionaria, un insecto con afiladas púas en todo su cuerpo que representan un grave peligro para nuestros animales. Tras conocer el aviso, es muy importante que sepas cómo protegerlos para que no corran ningún tipo de riesgo.

Si se siente atacada, la oruga procesionaria puede disparar estos pelos urticantes, lo peligrosos de esta situación es que después de haber sido expulsados, la toxina mantiene su efecto durante un año. En caso de que alguno de sus pelos o púas tengan contacto con el pelo o la piel de tus perros y gatos, podrían intoxicarse con la toxina Thaumatopina, la cual provoca un efecto irritante, causa inflamación de la boca, necrosis en la lengua y vómitos.

Para que sepas cómo cuidar a tus mascotas es fundamental que conozcas cómo son estos insectos, dónde viven y cuáles son los síntomas de alerta por los que debes actuar de inmediato. Los perros y gatos suelen ser muy curiosos, pero esta curiosidad los puede llevar al peligro, por eso es fundamental que los tengas vigiados, así como el espacio en el que juegan.

Un perro, un gato o cualquier mascota que camine por el suelo puede entrar en contacto con los peligrosos pelos urticantes con tan solo olfatear el suelo y al encontrar una oruga o con un nido abandonado. Una intoxicación de este insecto puede ser muy grave, es de vital importancia acudir al veterinario lo antes posible en caso de un ataque.

Las orugas pueden medir hasta cinco centímetros y su color es entre café y verde | Foto: Pixabay

Recomendaciones para cuidar a tus mascotas de la oruga del pino

Para proteger a tus mascotas de la plaga de la oruga procesionaria, es fundamental tomar ciertas precauciones. Primero, evita que tus mascotas estén en contacto con zonas donde hay pinos, ya que la procesionaria del pino es una amenaza para los animales. También es importante mantenerlos con correa durante las épocas de actividad de la oruga procesionaria, para evitar que exploren áreas potencialmente peligrosas.

Mantenlas alejadas de los árboles de pino, ya que la procesionaria del pino en su estado de oruga desprende pelos urticantes que pueden entrar en contacto con las mucosas o vías respiratorias de los animales.

Coloca plantas de menta en tu jardín y en la entrada de tu casa, la menta es una planta aromática que puede ayudar a repeler a las ratas y otros roedores que pueden estar en contacto con la procesionaria.

Llévalas a revisiones rutinarias con el veterinario para descartar cualquier problema de salud.

Ante cualquier alerta actúa de inmediato.

Evita que tu perro pasee solo en bosques donde pueda habitar la oruga | Foto: Pixabay

¿Qué hacer si pica la procesionaria a mi perro?

Si detectaste que tus mascotas estuvo en contacto con la oruga, su nido o una de sus potentes púas, hay acciones que debes implementar tu mismo en los primeros instantes para ponerlos a salvo. Recuerda que la sensación para ellos puede ser horrible, por lo que es importante que lo atienda un experto de inmediato.

Mantén calma a tu perro: es importante mantener a tu perro tranquilo y evitar que se rasque o toque la zona afectada, ya que esto puede empeorar la situación.

Identifica el área afectada: examina a tu perro y localiza el área donde la procesionaria picó. Busca signos de enrojecimiento, hinchazón o irritación.

Lava el área con agua y jabón: lava el área afectada con agua tibia y jabón suave. Esto ayudará a eliminar cualquier pelo o toxina que pueda haber quedado en la piel.

Consulta con un veterinario: es importante consultar con un veterinario lo antes posible, especialmente si el picor es intenso o si aparecen signos de infección como pus o un olor desagradable.

Vigila a tu perro: Mantén a tu perro bajo observación y vigila cualquier cambio en su comportamiento o signos de malestar.

Atiende inmediatamente a tu mascota | Foto: Pixabay

¿Cómo podemos controlar una plaga de procesionaria?

El control de una plaga de oruga procesionaria puede ser un proceso complicado pero puede lograrse. Principalmente es esencial identificar la presencia de procesionaria lo antes posible para tomar medidas de control efectivas luego se debe tomar acción para elimina los nidos de procesionaria en los árboles y arbustos, utilizando equipo de protección personal para evitar el contacto con los pelos urticantes. Finalmente la aplicación de insecticidas no debe olvidarse para controlar la procesionaria, y no olvides un monitoreo constante para vigilar que no aparezca.

Seguir leyendo:

Especialistas comunican la mejor forma de tranquilizar a los perros cuando los domina el miedo

Cómo calcular la edad biológica de tu perro y conocer su esperanza de vida usando un algoritmo