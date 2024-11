El mejor ritual para abrir caminos y tener abundancia en noviembre de 2024

“Caminar en abundancia”. Así será noviembre de 2024 para quienes realizan el siguiente ritual energético, asegura la experta detrás de la cuenta de Instagram Tu magick. Mediante un video, la “bruja” indica el paso a paso para realizar esta ceremonia que es ideal para hacer en el comienzo de cada mes debido a que es una forma de abrir los caminos y atraer la abundancia en todos los ámbitos de la vida.

Debido a que el cierre de 2024 se acerca, es vital cuidar la energía en noviembre y diciembre; por lo mismo, la experta en rituales precisa que la clave de este ritual es manifestar y decretar, ya que el poder de la mente influye, sobre todo para atraer aquello que sea anhela en cuanto al amor, dinero y fortuna.

Para realizar el breve ritual, las personas necesitan agua y sal porque en los rituales son elementos que purifican. Mientras el agua se vincula con la abundancia, liberación y renovación, la sal se relaciona con el poder de alejar y eliminar las malas energías para darle cabida a la abundancia y prosperidad.

Los rituales permiten abrir los caminos para recibir abundancia, asegura una experta. Foto: Pexels.

Ritual energético para atraer la abundancia

“Lava tus pies con sal para despejar tus caminos y que todo te fluya positivamente durante todo el mes”, es la recomendación de la experta, quien subraya que la fecha idónea para hacer este ritual es el primer domingo de cada mes debido a que es un “día mágico, de limpieza y purificación”.

Paso a paso del ritual con agua y sal para abrir caminos

Para realizar este ritual, lo primero es ubicarse en un espacio de calma y relajación para luego ejecutar los siguientes pasos:

En un recipiente, agregar agua y tres cucharadas de sal; como plus, es necesario añadir una cucharada de vinagre Poner los pies dentro del recipiente y dejar que se relajen durante uno 5 o 10 minutos Decretar que todo lo negativo sale de la vida para darle cabida a lo positivo

Al terminar este ritual, la experta precisa que es necesario decir la siguiente oración: “La sal me limpia y me protege. Abro mi corazón y mi mente a la abundancia del universo y confío en que el universo me proveerá de todo lo que necesito en este mes de noviembre. Lo acepto y lo recibo, hecho está”.

Nota para que el ritual funcione

Es importante no enjuagar los pies y permitir que se sequen por sí solos

Es necesario desechar el agua en el inodoro para despedirse de las malas energías y obstáculos

Para aumentar la buena energía, diariamente se puede decir decretos, como los siguientes: Soy poderoso y atraigo todo lo bueno a mi vida y soy un imán de amor, abundancia y luz

