5 señales que revelan que tu pareja te está engañando sexualmente con otra persona

Sabemos que las relaciones amorosas suelen ser complicadas y uno de los principales conflictos es la infidelidad. Hay quienes prefieren mantener una doble vida en secreto, pero cuando comienzan las sospechas de que tu pareja te puede estar engañando comienzan a surgir las inseguridades y hasta los celos, sobre todo cuando crees que hay algo más que una simple relación.

Si sospechas que tu pareja está teniendo sexo con otra persona, hay varias señales que podrían indicarlo. Sin embargo, es importante recordar que estas señales no necesariamente significan de inmediato que tu pareja esté siendo infiel, recuerda que la comunicación abierta y honesta es clave en cualquier relación.

Estas señales pueden ayudarte a salir de las dudas para empezar a tomar acción, así que si lo confirmas o por alguna situación tienes sospechas, lo mejor es hablar con tu pareja para aclarar la situación. Aprovecha para hacerle saber tus inquietudes y si no estás satisfecha con lo que escuchas o crees que miente, lo mejor es que termines esa relación.

Cuando la desconfianza y los celos se apoderan de una relación es conveniente actuar de inmediato, pero más aún cuando hay engaño de por medio. Debes tener en cuenta que si ha estado con alguien más es porque no esta seguro de estar contigo y lo mejor es que aclare sus sentimientos hacia ti antes de que siga haciéndote daño.

5 señales de que tu pareja te está engañando sexualmente

Hay algunas actitudes que delatan a las personas que engañan sexualmente a su pareja, pues saben que no están haciendo lo correcto y de una u otra forma algo en su mente no los deja estar del todo tranquilos y tarde o temprano terminaran por hablar con la verdad o en todo caso vas a descubrirlos.

Su aroma es diferente

Si tu pareja te está engañando sexualmente con otra persona, definitivamente una de las señales más evidentes es su aroma, así es, si llega y huele a que se acaba de rociar la loción o incluso parece como si se hubiera duchado, puede ser un indicativo de que estuvo con alguien y quiere eliminar el olor de la otra persona.

Cambios en su rutina

Si tu pareja está cambiando su rutina diaria, como trabajando hasta tarde o saliendo con amigos más a menudo, podría ser una señal de que está pasando tiempo con alguien más. Aunque es algo que podría ocurrir, si esto esta pasando con demasiada frecuencia y además él o ella se portan evasivos cuando intentas hablar sobre a dónde fue o con quién estuvo, puede ser que te oculte algo.

Presta más atención en su apariencia

Si tu pareja está prestando más atención a su apariencia, como vistiendo de manera diferente o cuidando más su cuerpo, podría ser una señal de que está tratando de impresionar a alguien. Las mujeres y los hombres que quieren verse bien e incluso cambian radicalmente su imagen quieren demostrar algo o ser más atractivos para alguien.

Problemas de comunicación

Si está evitando hablar contigo o parece estar distraído cuando hablan, podría ser una señal de que hay algo que no quiere decirte. Recuerda, la comunicación es la base de toda relación, si no pueden entablar una conversación quiere decir que hay problemas, y lo mejor es que revalúes si estás con la persona correcta.

Descubrimientos inesperados

Si descubres algo inesperado, como un mensaje de texto o un correo electrónico sospechoso, podría ser una señal de que tu pareja está siendo infiel. Si has notado que pasa más tiempo en el celular o que incluso se aleja de ti cuando lo usa, es probable que esté entablando conversaciones amorosas con alguien.

Frases cuando tu pareja te engaña

Hay frases que definitivamente todo hombre o mujer suele usar cuando está engañando a su pareja, sobre todo las usan quienes no quieren ser descubiertos y buscan de cualquier forma tratar de desviar el tema para que parezca que todo está bien. No lo olvides, siempre que no te sientas en confianza en una relación o insegura, lo mejor es que salgas de ahí.

Estas loco/loca

Si me gustara otra persona ya no estaría contigo

Me sentía solo

Estaba confundido

Fue solo una vez

No significó nada

También tienes cierta culpa en esto

