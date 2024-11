¿Camila Sodi se borrará los recuerdos junto a su mamá, Ernestina Sodi? Esta es la terapia alternativa que está probando

La actriz dio a conocer que se someterá a una terapia alternativa para aliviar el dolor por la muerte de su mamá. Instagram/@camilasodi_

Ha pasado poco menos de dos semanas desde que se dio a conocer la muerte de Ernestina Sodi, reconocida periodista y escritora mexicana que tras permanecer 22 días hospitalizada después de sufrir un infarto al miocardio, mismo que le provocó una ruptura en la arteria aorta, lo que complicó gravemente su estado de salud. Finalmente, el pasado 8 de noviembre la también mamá de Camila Sodi trascendió a mejor vida rodeada de sus seres queridos.

Desde ese momento, su hija ha pasado por un duelo bastante profundo, pues era bien conocido que ambas mantenían una relación muy estrecha, por lo que su muerte ha significado un fuerte golpe para la actriz. Si bien, Camila Sodi poco a poco a regresado a las redes sociales para compartir cómo ha ido evolucionando su duelo, esta vez compartió con sus seguidores un momento bastante íntimo, pues dio a conocer que se estará sometiendo a una terapia alternativa.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz describió cómo busca sanar su dolor mediante una terapia innovadora que relacionó con la trama de la película "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" ("Eternal Sunshine of the Spotless Mind"), en donde un hombre atormentado por la pérdida de su amada decide borrar todo recuerdo de ella para evitar el dolor causado por su partida.

La actriz, conocida por su papel en la telenovela "Rubí" y su carrera en el cine mexicano, compartió un video en sus historias de Instagram donde habló directamente con sus seguidores. "Decidí no usar filtro para que me vean al natural", afirmó antes de anunciar que estaba a punto de someterse a su primera sesión de Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

Este enfoque terapéutico, reconocido por su efectividad en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) , se ha aplicado ampliamente en casos de traumas severos, como los vividos por soldados en zonas de guerra. Sin embargo, la actriz también aclaró que no se trata de un borrado literal de recuerdos, sino de un método que busca resignificar experiencias dolorosas.

Es como una onda... ¿se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva [...] Bueno, no es así, pero se supone que está increíble comentó entre risas.