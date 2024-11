Las dolorosas FOTOS del funeral del Liam Payne y el reencuentro de One Direction que nadie quería ver

Este 20 de noviembre será recordado como uno de los días más tristes para la historia de la música, pues la mañana de este día el cuerpo de Liam Payne fue honrado y despedido en un funeral muy emotivo, en donde a pesar de que las y los invitados buscaban ocultar sus emociones detrás de los lentes oscuros y los abrigos altos, el ambiente de la localidad de Amersham, en Buckinghamshire, Inglaterra se llenó de dolor ante esta inesperada perdida.

Liam Payne falleció trágicamente el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el tercer piso de un hotel. Tenía 31 años. La noticia conmocionó al mundo de la música y a millones de seguidores que crecieron escuchando sus canciones tanto como solista, como durante su paso por One Direction y ahora, son esos mismos directioners quienes lloran su muerte desde distintas partes del mundo.

De acuerdo con los informes más recientes, la autopsia reveló la presencia de cocaína, alcohol y medicamentos recetados en su organismo al momento de su muerte. Las autoridades argentinas han imputado a tres personas en relación con el incidente, incluyendo a un amigo cercano, un empleado del hotel y un presunto proveedor de drogas.

El doloroso funeral de Liam Payne, un adiós inesperado

Las fotografías del funeral capturan la profunda tristeza de los asistentes, los padres de Liam, Karen y Geoff Payne, fueron vistos recibiendo el consuelo de amigos y familiares. La carroza fúnebre, tirada por caballos, transportó el ataúd adornado con rosas blancas, simbolizando la pureza y el amor eterno.

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de St. Mary en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra.

Fotografía: AFP.

La carroza que contenía el cuerpo de Liam Payne fue conducida por caballos blancos con adornos de flores rojas.

Fotografía: AP Photo.

En la carroza se podía leer la palabra "son", que significa "hijo", así como la palabra "daddy", que quiere decir "papá".

Fotografía: AP Photo.

Louis Tomlinson sostenía fuertemente el panfleto del funeral de Liam Payne.

Fotografía: AFP.

El ataud fue adornado con muchas flores blancas.

Fotografía: AFP.

El cuerpo de Liam Payne parece descansar en la iglesia St. Peter's Collegiate Church.

Fotografía: AP Photo.

El reencuentro de One Direction que nadie quería ver

De la misma forma, los exintegrantes de One Direction llegaron por separado, todos vestidos de negro y con expresiones de dolor evidentes. Harry Styles, conocido por su habitual sonrisa, mantenía la cabeza baja, reflejando la solemnidad del momento; Louis Tomlinson y Niall Horan fueron vistos juntos en un momento, compartiendo un abrazo que mostraba la profunda conexión que aún existe entre ellos. Zayn Malik, quien había dejado la banda en 2015, también estuvo presente, marcando una rara aparición pública con sus antiguos compañeros.

Harry Styles, exintegrante de One Direction, no pudo contener su expresión de dolor.

Fotografía: AP Photo.

Louis Tomlinson,exintegrante de One Direction, se veía muy afectado después de la ceremonia.

Fotografía: AFP.

Niall Horan, exintegrante de One Direction, fue el último en ver a Liam Payne con vida.

Fotografía: AFP.

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se unió a sus compañeros después de varios años alejado de ellos.

Fotografía: AFP.

Desde la separación de One Direction en 2016, los 5 miembros no habían sido vistos juntos en público por lo que este reencuentro, aunque esperado por muchas directioners, se dio en el contexto más doloroso posible y es que las imágenes de los 4 miembros restantes juntos en el funeral de Liam son un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los lazos que, a pesar del tiempo y la distancia, permanecen intactos. Simon Cowell, quien fue mentor de la banda en "The X Factor", también asistió al funeral, mostrando su apoyo a la familia y a los exintegrantes de la banda.

La última vez que los fanáticos vieron a One Direction reunido fue durante la gira "On The Road Again" en 2015 y tras 9 años de espera, la banda se reunió nuevamente, aunque en circunstancias trágicas, debido al fallecimiento inesperado de Liam Payne. Actualmente, tres personas están bajo investigación en relación con su muerte.

Este reencuentro, aunque esperado por muchos fanáticos durante años, se dio en circunstancias que nadie hubiera deseado.

Fotografía: AFP.

La ceremonia, celebrada en la iglesia de St. Mary the Virgin, reunió a familiares, amigos cercanos y a los cuatro miembros restantes de la agrupación.

Fotografía: AP Photo.

El funeral de Liam Payne, celebrado el 20 de noviembre de 2024 en la iglesia de St. Mary the Virgin en Amersham, Buckinghamshire, estuvo lleno de detalles que reflejaron las pasiones y aficiones del cantante. Según informó The Sun, se incluyeron elementos como calcomanías de Batman en los vehículos que transportaron a las y los asistentes y arreglos florales en forma de pinos de boliche, en honor a su amor por el personaje y el deporte. Durante la ceremonia, también se solicitó que las donaciones fueran destinadas a la construcción de una nueva unidad de cáncer en el Hospital Infantil Great Ormond Street, con el objetivo de brindar a las y los niños enfermos una infancia más larga y plena.

De esta forma, el funeral de Liam Payne no solo fue una despedida para un talentoso músico, sino también un recordatorio de la importancia de la salud mental y el bienestar en la industria del entretenimiento. Las imágenes del reencuentro de One Direction en este contexto son un testimonio de la profunda conexión que compartieron y del dolor que sienten por la pérdida de su amigo y compañero. Aunque este no es el reencuentro que las y los directioners esperaban, sirve como un homenaje a la vida y al legado de Liam Payne.

One Direction formó parte de la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Fotografía: Pinterest/maru

