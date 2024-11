Kate Cassidy asiste al funeral de Liam Payne y se despide del "amor de su vida" con un desgarrador mensaje

Ha pasado poco más de un mes desde que la industria musical se sacudió con la inesperada muerte de Liam Payne, quien habría saltado desde el balcón de su habitación mientras se hospedaba en el Hotel CasaSur Palermo, ubicado en Argentina. Desde el momento en el que se confimó la noticia, el mundo se sumió en un profundo luto ya que el exintegrante de One Direction había sido abierto sobre sus luchas contra el consumo de sustancias y la salud mental, por lo que se piensa que se trató de un aparente suicidio.

Debido a las condiciones en las que se dio su lamentable muerte, las autoridades argentinas se encuentran realizando distintas investigaciones para esclarecer los hechos que rodean su deceso; por ello, el cuerpo del cantante fue retenido por varias semanas para realizar las pruebas pertinentes, en donde se reveló que dentro de su organismo se encontraban grandes cantidades de alcohol y otras sustancias, así como medicamentos controlados para la ansiedad.

Si bien, la policía continúa con las investigaciones, el cuerpo de Payne por fin regresó a su hogar y durante la mañana de este 20 de noviembre se llevó a cabo el funeral para rendir honor a la vida del cantante. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de St. Mary en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra y a ella asistieron Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik , sus excompañeros de One Direction, así como Kate Cassidy, la novia de Liam, quien le dio un último adiós con un desgarrador mensaje.

Es así como el funeral de Liam Payne reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del mundo del entretenimiento; lamentablemente, éste fue el escenario en el que sus excompañeros de banda se reunieron públicamente por primera vez desde 2015, todo para rendir homenaje a su amigo. La ceremonia privada contó también con la presencia de Simon Cowell, creador de One Direction, y de la cantante Cheryl Tweedy, expareja de Payne y madre de su hijo Bear.

Pero además de ver a sus compañeros de One Direction, las y los directioners se estremecieron entre lágrimas al reconocer a Kate Cassidy entre las y los asistentes. La influencer, fue novia de Liam desde octubre del 2022 y con un semblante de completa tristeza, hizo acto de presencia vestida completamente de negro, usando un abrigo largo y gafas oscuras que intentaban ocultar sus emociones, pero el pesar y la tristeza eran evidentes en su rostro mientras avanzaba hacia el lugar de la ceremonia, acompañada por Damian Hurley, hijo de la actriz Elizabeth Hurley.

La influencer, conocida por compartir momentos íntimos de su vida con Payne en las redes sociales, estuvo presente en los días previos a la tragedia que marcó el fallecimiento del cantante. La pareja había viajado a Buenos Aires para asistir al concierto de Niall Horan, excompañero de Payne en One Direction. Sin embargo, el viaje se extendió más de lo esperado, algo que según Kate comenzó a incomodarla; de hecho, en una entrevista previa al incidente, Kate había mencionado su necesidad de regresar a casa.

Poco antes de regresar a Miami, ciudad donde reside, Kate dejó a Liam en Buenos Aires, donde el cantante continuó su estadía, lamentablemente, días después, el trágico accidente que le costó la vida a Payne ocurrió en el balcón de su hotel en el barrio de Palermo. La noticia del fallecimiento del cantante fue un golpe devastador para Kate, quien utilizó las redes sociales para compartir un desgarrador mensaje de despedida lleno de amor y tristeza.

Si bien, los corazones de las y los directioners se encuentra destrozado desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy terminó por crear un mar de lágrimas cuando a través de su cuenta de Instagram le dedicó un emotivo mensaje a su novio, afirmando que a pesar de que el cantante se encontraba pasando por un momento bastante oscuro, nunca dejó de irradiar luz, regalando momentos de felicidad junto a quienes lo rodeaban.

De la misma forma, la influencer dijo que el cantante es el "amor de su vida" y compartió algunas fotografías inéditas en donde se podía ver el amor y unión que existía entre ellos. Como era de esperarse, el mensaje se volvió viral en muy poco tiempo y miles de fans mostraron su dolor a través de la caja de comentarios; sin embargo, hay quienes culpan a Cassidy de lo sucedido, argumentando que no "debió dejarlo solo" en aquel lugar.

A pesar de ello, se pueden leer más comentarios cuestionando estos argumentos y afirmando que, a pesar de los problemas que Payne estaba enfrentando, él era un hombre adulto que tomaba sus propias decisiones. Así mismo, hay quienes cuestionan el por qué responsabilizan a la influencer de la muerte del cantante, afirmando que ésto es una tendencia machista; a pesar de las discusiones, las fotografías de Liam y Kate se han convertido en un recuerdo del amor que existe entre ambos.

Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras.

Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso en estos momentos tan oscuros. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: a millones de fans, a tu familia, a tus amigos y, especialmente, a mí. Eres increíblemente amado.

Eres tú -porque no puedo decir dónde estás-: mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todas las personas a las que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación a la que entrabas.

Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Me cuesta entender cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, pudimos volver a ser niños y siempre encontrar alegría en las cosas más pequeñas.

Liam, tenías el alma más amable y el espíritu más divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida.

Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde para manifestar nuestra vida juntos. Conservo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: "Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444". Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián.

Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya.

Por siempre tuya, Katelyn

444