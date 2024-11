Eiza González hace un llamado a no invisibilizar a las mujeres de la industria tras ganar el premio Man Of The Year

Estamos en esa temporada del año donde las revistas más importantes comienzan a recapitular lo que sucedió en la farándula a lo largo de estos meses, por ello se dedican portadas a quienes lograron sobresalir en una industria repleta de talentos. En esta ocasión fue la revista "GQ México" quien sorprendió a sus seguidores al anunciar que la mismísima Eiza González sería la cara de su portada, ésto debido a su carrera que sigue creciendo y la misma publicación describe como "una diva en ascenso".

Además de ser la imagen de este nuevo número, la actriz mexicana fue entrevistada para conocer cómo funciona su mente, cuáles son sus aspiraciones más allá de lo que se muestra en redes sociales y cómo ha sido su camino hasta destacar como estrella internacional. El nombramiento fue recibido con entusiasmo entre las y los fans de González, quien no dudó en gritar a los cuatro vientos este importante reconocimiento.

Pero a pesar de que González se mostró sumamente agradecida por tal reconocimiento, a través de sus redes sociales hizo una pequeña corrección al título de la revista ya que en la edición se puede leer "The 2024 Men of the Year", por lo que su traducción al español sería "El hombre del año 2024". Este es el nombre que lleva el premio MOTY (Man Of The Year). Y aunque para muchas personas ésto no represente un problema, la actriz se dio cuenta que con el título se ignoraba la existencia de las mujeres y dentro de su publicación se proclamó "WO(man)of the year", es decir, "La mujer del año", reafirmando la importancia de seguir nombrando a las mujeres dentro y fuera de la industria.

Eiza González hace un llamado a no invisibilizar a las mujeres

Si bien, la actriz se mostró sumamente agredecida por el reconocimiento brindado por "GQ México", con la corrección hecha en sus redes sociales no sólo levanta la voz ante la invisibilización constante que viven las mujeres dentro de la industria artística, sino que también abre una conversación sobre como el lenguaje desempeña un papel fundamental en la construcción y perpetuación de las estructuras sociales y los estereotipos de género.

De acuerdo con feministas expertas, el uso del lenguaje influye directamente en la visibilidad de las mujeres y es que tradicionalmente, el español ha empleado el género masculino como genérico para referirse a grupos mixtos o de género no especificado, lo que puede llevar a la invisibilización de las mujeres.

Por ejemplo, términos como "los médicos" o "los ingenieros" pueden sugerir que estos roles están ocupados predominantemente por hombres, a pesar de la presencia significativa de mujeres en estas profesiones. Esta práctica lingüística puede reforzar los estereotipos de género y limitar la percepción de las capacidades y contribuciones femeninas.

Además de ésto, el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la construye por lo que el uso de expresiones sexistas o estereotipadas puede perpetuar roles de género tradicionales y limitar las oportunidades de las mujeres. Por ejemplo, al referirse a una mujer en una posición de liderazgo como "la jefa" en lugar de "la directora", se puede minimizar su autoridad o profesionalismo. Así mismo, la ausencia de términos femeninos para ciertas profesiones o cargos puede indicar que las mujeres no pertenecen a esos ámbitos, reforzando barreras invisibles en su participación.

Adoptar un lenguaje inclusivo es una estrategia para promover la igualdad de género y desafiar las estructuras patriarcales.

Fotografía: Instagram/@eizagonzalez

¿Por qué se debe visibilizar a las mujeres a través del lenguaje, como lo hizo Eiza González?

La presencia y representación de las mujeres en los medios de comunicación han sido temas de discusión durante décadas, pues a pesar de los avances, estudios recientes indican que las mujeres siguen estando subrepresentadas en roles clave dentro de la industria. Según el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, las mujeres constituyen solo el 24% de las personas escuchadas, leídas o vistas en las noticias, una cifra que ha aumentado apenas 7 puntos porcentuales desde 1995.

Pero esta subrepresentación no solo se limita a la cantidad de mujeres en los medios, sino también a la forma en que son retratadas ya que con frecuencia, las mujeres son presentadas en roles estereotipados o limitados, lo que perpetúa nociones tradicionales de género y restringe la percepción pública de las capacidades y contribuciones femeninas.

En este contexto, el llamado de Eiza González adquiere una relevancia particular, pues al utilizar su plataforma para abogar por una mayor visibilidad y reconocimiento de las mujeres en la industria, González se suma a una creciente lista de figuras públicas que buscan desafiar las normas establecidas y promover una representación más equitativa, así como levantar la voz ante la invisibilización, haciéndole frente incluso a grandes instituciones como lo es "GQ México".

Esto implica utilizar términos que visibilicen a las mujeres y otras identidades de género, evitando expresiones que perpetúen la discriminación.

Fotografía: Instagram/@eizagonzalez

La importancia de nombrar y reconocer a las mujeres en los medios no es solo una cuestión de justicia, sino también de influencia cultural, ya que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de percepciones y valores sociales, por lo que el destacar y celebrar los logros de las mujeres, se contribuye a normalizar su presencia en todos los ámbitos y a inspirar a futuras generaciones.

Además, una representación femenina dentro de los medios puede tener un impacto positivo en la autoestima y las aspiraciones de las mujeres y niñas, y es que ver a mujeres en roles de liderazgo, creatividad y éxito puede servir como modelo a seguir y motivar a otras a perseguir sus propias metas sin las limitaciones impuestas por estereotipos de género.

Y es aquí donde nos damos cuenta de que la representación realmente importa, pues si bien la movilidad social sigue siendo algo casi imposible, el hecho de tener referentes femeninas abre todo un panorama para las nuevas generaciones, enseñándoles que las mujeres pueden aspirar a más que los roles tradicionales.

El lenguaje es una herramienta poderosa que puede perpetuar la desigualdad o ser un medio para promover la equidad.

Fotografía: Instagram/@eizagonzalez

Por ello, la perspectiva feminista en el periodismo y los medios de comunicación es tan importante ya que aboga por una cobertura que refleja la diversidad y complejidad de las experiencias femeninas. Esto implica no solo aumentar la cantidad de mujeres representadas, sino también garantizar que sus historias sean contadas de manera auténtica y respetuosa, evitando la perpetuación de estereotipos dañinos; así mismo, se busca la creación de nuevas narrativas que se alejen de la revictimización y burla hacia las mujeres de toda la sociedad.

La importancia de que figuras como Eiza González hablen de la representación femenina

Finalmente, las figuras públicas como Eiza González tienen un papel crucial en promover la visibilización de las mujeres a través del lenguaje debido a su alcance e influencia masiva. Sus mensajes pueden llegar a audiencias amplias, educar sobre la importancia del lenguaje inclusivo y normalizar prácticas que promuevan la equidad de género. Al hacerlo, generan conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo el lenguaje puede perpetuar la desigualdad o servir como herramienta de transformación social.

Eiza González, al abordar este tema, desafía estructuras patriarcales que han invisibilizado a las mujeres históricamente y refuerza la relevancia de prácticas lingüísticas inclusivas en espacios como el entretenimiento, donde las mujeres han sido subrepresentadas. Sus declaraciones inspiran a líderes, empresas y audiencias jóvenes a adoptar un lenguaje que refleje la diversidad y las contribuciones de las mujeres, validando la lucha feminista y movilizando esfuerzos colectivos por la equidad.

Al cambiar la manera en que nos expresamos, también podemos transformar nuestras actitudes y comportamientos hacia una sociedad más equitativa.

Fotografía: Instagram/@eizagonzalez

Además, la influencia de figuras públicas crea un efecto dominó, motivando a otras actrices sociales a implementar acciones concretas que promuevan la igualdad. Con su voz, González no solo amplifica el mensaje, sino que refuerza su credibilidad y genera un impacto duradero en las percepciones culturales, recordando que la visibilización de las mujeres a través del lenguaje no es solo una cuestión de justicia, sino una herramienta clave para construir una sociedad más equitativa.

