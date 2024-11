3 batidos bajos en azúcar perfectos para disfrutar durante el día

Tener una alimentación sana ya no es una opción. Pese a que los alimentos con alto contenido en azúcar son irresistibles, los datos sobre los casos de diabetes en México que reveló el Instituto Nacional de Salud Pública son alarmantes. De acuerdo con la dependencia, 21.7 millones de adultos de 20 años o más tenían prediabetes en 2022 y 4.5 millones tenían diabetes.

Fue en ese mismo año que la diabetes se colocó como la segunda causa de muerte en México, ocasionando más de 115 mil defunciones. Aunado a que la Federación Internacional de la Diabetes (FID) estima que para el año 2045, 1 de cada 8 personas adultas tendrá está enfermedad si no cambian sus hábitos de consumo e integran el ejercicio a sus vidas.

Y es que no por nada, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial con el mayor número de personas que padecen diabetes, una enfermedad crónica que NO tiene cura y que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina, a causa del sobrepeso, la obesidad, dietas poco saludables e inactividad física.

Es así que desde el año 1991, cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, en respuesta a la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad, y con la cual se busca concientizar sobre la importancia de realizar ejercicio con más frecuencia, así como llevar una dieta equilibrada, y un consumo moderado de azúcares.

3 batidos bajos en azúcar que puedes disfrutar durante el día

A continuación te contaremos la receta y preparación de 3 deliciosos batidos que te darán la energía necesaria para rendir en el día y que además son bajos en azúcar, por lo cual también pueden ser aptos para personas con diabetes, ya que NO producen picos altos de glucosa en la sangre.

Batido de pepino, apio y limón

Este batido es refrescante, muy bajo en carbohidratos y lleno de fibra / FOTO: Freepik

Ingredientes:

1/2 pepino

1 tallo de apio

1/2 limón (su jugo)

Un puñado de espinacas frescas

1/2 taza de agua o agua de coco sin azúcar

Hielo (opcional)

Preparación:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta obtener una textura suave. Este batido es refrescante, muy bajo en carbohidratos y lleno de fibra, lo que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Batido de aguacate y chocolate

Este batido contiene grasas saludables y es antioxidante / FOTO: Freepik

Ingredientes:

1/2 aguacate

1 taza de leche de almendras sin azúcar

1 cucharada de cacao puro en polvo sin azúcar

Hielo (opcional)

Preparación:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta que quede suave y cremoso. El aguacate proporciona grasas saludables que son buenas para el control del azúcar en sangre, y el cacao puro tiene antioxidantes sin afectar los niveles de glucosa.

Batido de fresas, yogur y almendras

Este batido es bajo en carbohidratos y alto en proteínas / FOTO: Freepik

Ingredientes:

1/2 taza de fresas frescas o congeladas

1/2 taza de yogur griego natural sin azúcar

1/2 taza de almendras

1/2 taza de agua

Hielo (opcional)

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener un batido cremoso. El yogur griego es bajo en carbohidratos y alto en proteínas, así como las almendras, mientras que las fresas, aunque contienen algo de azúcar natural, tienen un índice glucémico bajo, lo que las hace adecuadas para personas con diabetes.

