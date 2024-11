¿Cuáles son los beneficios de tomar agua con limón todos los días?

Con el auge de las redes sociales, también hemos visto a muchas personas compartiendo sus trucos para mejorar la salud y uno de los que ha cobrado más fuerza alrededor de todo el mundo es el consumo de agua con limón como bebida matutina. Promovido como un elixir casi milagroso, se dice que esta infusión trae desde beneficios para la piel hasta la pérdida de peso de manera sencilla, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué dice realmente la ciencia sobre el consumo de agua con limón en ayunas?

De acuerdo con nutricionistas expertas, el agua con limón es simplemente agua mezclada con el jugo de limón fresco y aporta una buena cantidad de vitamina C y antioxidantes provenientes del cítrico. A diferencia de otras bebidas, su preparación es rápida y económica, lo que la hace accesible para todos y según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), un limón proporciona aproximadamente el 31% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, además de pequeñas cantidades de potasio, calcio y folato.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista "Obesity Reviews" confirma que el agua puede ayudar a reducir la sensación de hambre, especialmente cuando se toma en ayunas, pero el limón no tiene propiedades mágicas para quemar grasa o acelerar la pérdida de peso. De la misma forma, se piensa que el limón ayuda a “alcalinizar” el cuerpo y, por lo tanto, previene enfermedades, pero según la American Dietetic Association, el pH del organismo está regulado estrictamente por órganos como los riñones y el hígado, y no se ve afectado por el consumo de alimentos o bebidas ácidas o alcalinas.

¿Cuáles son los beneficios reales de tomar agua con limón de manera regular?

Incorporar agua con limón a la rutina diaria puede ser beneficioso en términos de hidratación, apoyo a la digestión y aporte de vitamina C, pero las expertas señalan que es esencial consumirla con moderación y con expectativas realistas. El agua con limón no curará enfermedades ni causará una pérdida de peso dramática, pero sí puede ser un complemento saludable en el contexto de una dieta balanceada y un estilo de vida activo, algunos de sus beneficios más significativos son:

Diversos estudios han señalado que el limón contiene antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden tener un leve efecto antiinflamatorio.

Fotografía: Freepik.

Estimulación de la digestión

Tomar agua con limón en la mañana puede ayudar a iniciar el sistema digestivo ya que la acidez del limón, combinada con el agua, puede estimular la producción de jugos gástricos y facilitar la digestión. Según expertas, este proceso también podría aliviar síntomas como la acidez estomacal y la hinchazón al promover la secreción de bilis, lo que facilita la digestión de grasas y la absorción de nutrientes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la hidratación adecuada como una forma de apoyar la función digestiva y evitar el estreñimiento.

Aporte de antioxidantes y mejora del sistema inmunológico

El jugo de limón es una excelente fuente de vitamina C, un potente antioxidante; de acuerdo con la National Institutes of Health (NIH) destaca que la vitamina C ayuda a proteger las células del daño oxidativo y a reforzar el sistema inmunológico. En un estudio publicado en la revista Nutrients, se mostró que la vitamina C puede acortar la duración de los resfriados y mejorar la respuesta inmunitaria ante patógenos externos.

Los antioxidantes del limón también ayudan a combatir los radicales libres, que causan daño celular y contribuyen al envejecimiento. Así, tomar agua con limón en ayunas podría ser un buen complemento para aquellos que desean prevenir daños en la piel y mejorar su salud celular.

Uno de los beneficios menos conocidos de la vitamina C es su capacidad para mejorar la absorción de hierro no hemo (el hierro presente en alimentos de origen vegetal).

Fotografía: Freepik.

Mejora de la hidratación

La hidratación es fundamental para el bienestar general, y tomar agua con limón por la mañana asegura una ingesta inicial de líquidos tras la deshidratación que ocurre naturalmente durante el sueño. Según un informe de la Mayo Clinic, mantenerse bien hidratado es esencial para la función celular, el flujo sanguíneo y la salud de los órganos; al añadir limón, no solo se agrega sabor, lo que puede incentivar a beber más agua, sino también pequeñas cantidades de electrolitos como potasio y calcio que ayudan a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Beneficios para la piel

Por otra parte, la vitamina C también es conocida por sus beneficios para la salud de la piel ya que al actuar contra los radicales libres, puede reducir los signos de envejecimiento prematuro. Un estudio en la revista "Dermatologic Therapy" sugiere que el consumo regular de vitamina C puede contribuir a mejorar la elasticidad y la hidratación de la piel. Aunque beber agua con limón no reemplaza una rutina de cuidado facial, sí puede ser un apoyo interno para quienes buscan una piel saludable.

¿Cómo preparar y consumir el agua con limón para maximizar sus beneficios?

Las nutricionistas expertas sugieren que el agua esté a temperatura ambiente o ligeramente tibia, ya que el agua fría puede ralentizar el proceso de digestión y hacer que el cuerpo tenga que gastar energía para calentar el líquido. Esta recomendación es apoyada por expertos de la Facultad de Medicina de Harvard, quienes señalan que las bebidas tibias son más suaves para el sistema digestivo. Así, la preparación del agua con limón es básicamente esta:

La práctica de comenzar el día con agua con limón puede actuar como un "ritual" matutino que ayuda a establecer una mentalidad positiva y un enfoque de autocuidado.

Fotografía: Freepik.

Exprimir medio limón en un vaso de agua tibia (aproximadamente 250 ml).

Beber despacio en ayunas, unos 20-30 minutos antes de desayunar, para permitir que los nutrientes se absorban más eficazmente.

¡Cuidado! El exceso también es malo

Aunque beber agua con limón una vez al día puede ofrecer ciertos beneficios, tomarla en exceso no multiplicará sus efectos y podría causar molestias. En última instancia, la moderación es clave, y es importante recordar que el agua con limón no es un remedio mágico.

Expertas en salud recomiendan diversificar las fuentes de nutrientes a través de una dieta equilibrada en lugar de depender de un solo alimento o bebida ya que eel agua con limón no es adecuada para todos en grandes cantidades, pues la alta acidez del limón puede tener efectos negativos en ciertas personas, especialmente si se consume en exceso. Algunos de los riesgos incluyen:

Organismos como la OMS han promovido la ingesta adecuada de líquidos como una parte esencial de una vida saludable, y el agua con limón es una alternativa aceptable para aquellos que desean añadir sabor al agua.

Fotografía: Freepik.

Erosión dental: según la Asociación Dental Americana (ADA), los ácidos presentes en el limón pueden debilitar el esmalte dental con el tiempo, lo que aumenta el riesgo de caries. Se recomienda enjuagar la boca con agua después de beber agua con limón o utilizar una pajilla para minimizar el contacto del ácido con los dientes.

Problemas estomacales: las personas con problemas de acidez estomacal o reflujo gastroesofágico pueden experimentar molestias al consumir alimentos o bebidas ácidas. El agua con limón puede empeorar estos síntomas, por lo que se recomienda moderación.

