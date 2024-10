Revelan que Kate Middleton regresará al hospital tras completar su tratamiento contra el cáncer, ¿cuál es su estado de salud?

La salud de Kate Middleton ha tenido al mundo entero muy preocupado desde diciembre de 2023, cuando fue la última vez que se le vio en un evento público y que tras meses de ausencia trajo todo tipo de teorías y conspiraciones en las que se hablaba de un divorcio y hasta de su supuesta muerte; sin embargo, la verdad llegó el marzo pasado cundo reveló en un emotivo video que tiene cáncer. Aunque no reveló de qué tipo para así mantener algo sobre su diagnóstico en privado, con el paso del tiempo ha hecho esporádicas apariciones que demuestran que ha mejorado y que pronto podría retomar todas sus actividades como princesa de Gales.

A penas el pasado 9 de septiembre, la princesa Kate Middleton dio a conocer con un emotivo video familiar que tras meses difíciles, por fin logró terminar su tratamiento de quimioterapias para vencer esta enfermedad que cuesta miles de vida en todo el mundo. La noticia fue tomada con mucha emoción e ilusión, en especial porque afirmó que retomará sus actividades reales, pero no reveló ninguna fecha en concreta, ya que estos compromisos también se pueden posponer dependiendo del estado de salud de la esposa del príncipe William.

Pero este lunes se viralizó una nueva noticia sobre el estado de salud de la también madre de tres; de acuerdo con los reportes de una periodista española, la royal de 42 años tendrá que regresar al hospital este mes de octubre; sin embargo, su estancia no será permanente, sino momentánea ya que se someterá a nuevas pruebas que le permitan conocer cuál es su diagnóstico actual, es decir, si entró en remisión de la enfermedad o si por el contrario tendrá que volver a las quimioterapias y hasta una nueva cirugía.

Después de revelar que tiene cáncer apareció con esta postal para agradecer el apoyo y muestras de cariño. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

Kate Middleton regresará al hospital en octubre; preparan pruebas médicas

La escritora española Concha Calleja reveló en el programa "Fiesta" de España que la princesa Kate Middleton tendrá que volver al hospital, aunque no está relacionado de forma directa a una recaída en su salud, sino que lo hará como una revisión con la cual sus médicos podrán estimar si venció o no al cáncer. Aunque la barcelonense no dio la fecha exacta en la que la royal regresará al nosocomio para realizarse nuevos estudios.

De acuerdo con los detalles que filtró, pero de los que no reveló quién es su fuente, la escritora precisó que en esta próxima visita pueden presentarse dos caminos, uno en el que logró vencer la enfermedad y otro más en el que la princesa de Gales tendría que ser intervenida quirúrgicamente de nuevo.

"Se tiene que hacer unas pruebas. Si el cáncer ha remitido, tendrá que realizarse una nueva intervención pequeña, pero para más adelante. Eso si todo está bien. Si las pruebas no van bien, que los tratamientos no hayan sido suficientes, se agendará una nueva sesión de quimioterapia", dijo al programa "Fiesta".

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre el estado de salud de Kate Middleton. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

¿Cuál es el estado de salud de Kate Middleton?

La última actualización oficial de la salud de Kate Middleton la compartió ella misma el pasado 9 de septiembre en donde declaró que había terminado su tratamiento contra el cáncer; sin embargo, destacó que su camino con la enfermedad todavía era "muy largo". En un largo escrito para acompañar un video junto al príncipe William y sus hijos disfrutando de días de descanso, reveló:

"Ahora que el verano llega a su fin, no puedo expresarles el alivio que es haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida como la conoces puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar por las aguas tormentosas y el camino desconocido".

