Maikol Rangel, el tatuador de famosos que nos reveló todos los secretos de su arte que combina tres técnicas

Maikol Rangel es un tatuador venezolano que con tan solo siete años en el mundo de la tinta se ha hecho de un lugar entre los mejores, al punto de tener entre sus clientes a una serie de famosos. La clave para que personas como Nicky Jam, Luke Evans, Manuel Turizo y muchos otros grandes nombres del mundo de la música y de la farándula.

Si bien es cierto que en la actualidad existen muchos estudios para tatuarse, pocos pueden contar con tatuadores que tengan ideas originales que involucren tres técnicas para darle vida a un tatuaje único y especial para cada uno de sus clientes, esto sin importar si se trata de un famoso o de alguien que no sea conocido. En esta ocasión Maikol reveló a El Heraldo de México cuáles son algunos de estos secretos que lo han llevado a tener grandes nombres en su agenda de clientes.

Maikol comenzó hace siete años a tatuar en Venezuela (Cortesía de Maikol Rangel)

Los famosos en la lista de clientes de Maikol Rangel

En estos cinco años en Miami, el venezolano se ha dedicado a llenar de tinta a mucha gente, pero pocos pueden presumir que en su agende de clientes se encuentren nombres como Daniel Habif, el primer famoso con el que pudo trabajar, Nicky Jam, Luke Evans, Michelle Lewis, Manuel Turizo, Ricky Montaner, Jack Jonson, Josef Martínez, Donovan Franken y muchos más que han viajado especialmente para verlo y atenderse con él.

"Con Daniel fue excelente. Yo tenía mucho tiempo siguiéndolo y, de hecho, fue mi primer famoso que tatué y fue una experiencia super cool. Fui a donde estaba él en Miami y tuve la experiencia de ir con mi mamá (que también lo seguía). Es una persona muy sabia", contó

Una de las amistades que ha hecho a lo largo de su trayectoria como tatuador es con Nicky Jam, el que más veces lo ha visitado. Gracias a todas la veces que ha recurrido al artista, el exponente de la música urbana y Maikol ya se mantienen en contacto constantemente.

Nicky Jam es el famosos que más veces ha tatuado (Cortesía de Maikol Rangel)

Una anécdota que recuerda tatuando famosos

Maikol pensó mucho la respuesta que daría a la hora de elegir la anécdota más curiosa que recuerda que le pasó con un famoso mientras estaban en una sesión. El personaje que escogió fue a Luke Evans, quien viajó desde Colombia, donde se encontraba realizando una serie, para tatuarse con él. Rangel recuerda que durante el tiempo de trabajo comenzó a enseñarle un poco de español.

"Yo creo que con Luke Evans. Estaba aprendiendo a hablar español y prácticamente la sesión fue pura risa porque decía palabras que no eran y yo lo corregía", dijo el venezolano para contar que le hizo una frase muy personal en la pierna. "Me dijo que no lo publicara ni nada y se respeta".

El famoso que le gustaría tatuar

Maikol ya tiene a grandes nombres en su lista de clientes, pero todavía no le faltan algunos por pasar por su estudio. Uno de las estrellas que tiene muchas ganas de estamparle su marca en la piel es a Justin Beaber. El canadiense estaría en la lista del venezolano debido a que es un gran de su trabajo y le encantaría que el cantante estuviera en su estudio.

"Yo creo que a Justin Beaber. Tenemos fe que podemos hacerlo", dijo Maikol, a lo que agregó los motivos de su elección: "Siempre me ha gustado, me gusta su música, lo sigo desde hace mucho tiempo y me parece que es un excelente artista. También ama los tatuajes y bueno, sería cool que me de la oportunidiad de hacerle un arte".

Ricky Montaner también es uno de sus clientes (Cortesía de Maikol Rangel)

El tatuaje más complicado de realizar

El tatuador tiene claro que cada tatuaje es diferente y especial, pero también que existen zonas donde pueden causar mucho dolor a la hora de realizarse el tatuaje. Por ese motivo, siempre recomienda y orienta a sus clientes antes de comenzar a trabajar sobre la piel. No es lo mismo hacerse algo en el brazo que trabajar sobre el cuello o el pecho.

Maikol tiene claro que una de sus virtudes trabajando tiene que ver con su mano, ya que a diferencia de otros grandes tatuadores, sus clientes aseguran que vuelven con él tema del dolor. Eso sin tener en cuenta la calidad en su trazo y las técnicas que usa en sus diseños.

¿El artista que más complicaciones dio a la hora de tatuarse?

Maikol expresó que no podía revelar el nombre del cliente famosos que se atendió con él y más problemas le dio durante la sesión. Lo que si podía contar era la experiencia que vivió con dicha persona. Rangel expresó que lo más complicado fue que era una persona poco tolerante al dolor, por lo que hizo que fuera bastante complicado por realizar el tatuaje.

"No se puede revelar, pero sí me ha tocado una artista, una que como que es poco tolerante al dolor. Bueno hay tipos de cremas que ayudan a bajar el dolor (son anestesia), y lo que se busca es que el cliente siempre esté lo más cómodo posible", contó el tatuador de las estrellas.

Entre su técnica está el microrealismo (Cortesía de Maikol Rangel)

Sus orígenes y primeros pasos tatuando

Maikol, de orígenes venezolano, escogió Miami debido a que se encontraba su familia viviendo en esa ciudad. Cuando tomó la decisión de dejar su país, no dudó un solo instante en emigrar a la tierra donde se encontraban otros familiares. Lo que no se esperaba era que terminará convirtiéndose en poco tiempo en uno de los tatuadores más cotizados de la ciudad de Florida.

"¿Por qué Miami? Porque aquí vive mi familia hace bastante años. Yo voy a cumplir 5 años aquí en Miami y mi familia ya tiene muchos más años aquí. Bueno, me vine porque ellos se habían venido primero (mi hermana, mi hermano y mi mamá) y me decían 'mira ya vente, estamos todos aquí' y bueno, me vine a Miami", contó Rangel.

El venezolano dejó claro que cuando llegó estaba comenzando su carrera como tatuador, tenía dos años iniciado en el arte de la tinta cuando llegó a Miami y comenzó de cero su carrera en una ciudad nueva y donde el idioma y otros factores se convertirían en factores importantes para desarrollarse como artista.

Su especiliadad son las líneas finas y el realismo en pequeñas dimensiones (Cortesía de Maikol Rangel)

Los años le han ido perfeccionando la técnica de tatuar

Rangel lleva poco tiempo tatuando, 5 años, pero tiene claro que la práctica hace al maestro. El venezolano tiene claro que a lo largo de los años ha ido mejorando y perfeccionando su técnica, misma que está enfocada en dos estilos diferentes: las líneas finas y el microrealismo.

"A través de los años fui perfeccionando una técnica que es es eso, líneas finas y realismo en pequeñas dimensiones, microrealismo que se llama, hice una fusión entre mis dos fuertes, que son los que más me gusta trabajar. Hago todo tipo de arte: japonés, color, todo, pero los otros son mi fuerte y lo que más me gusta hacer. Por ahí me he ido, esa es mi línea y se llama arte conceptual", comenzó explicando Maikol a El Heraldo de México.

Si bien siempre busca presentar tres opciones a los clientes que va a tatuar, Rangel no está cerrado a solo realizar las opciones que incluyan sus ideas. Maikol presenta la idea del cliente, una idea que fusione su técnica con lo que el cliente tenía en mente y por último idea completamente diferente, que sea lo que él entendió con los elementos que quería colocar la persona que se va a tatuar.

Maikol tiene claro que uno de sus fuertes tiene que ver con su arte conceptual y que tiene buena mano (Cortesía de Maikol Rangel)

"Si la verdad si acepto. No quiero encapsular al cliente con que si no es así no lo hago no tengo problema. Pero siempre converso con mi cliente y le digo: 'mira podemos hacer algo... Yos siempre mando tres propuestas. Una como el cliente quiere, una con un poco de mi estilo y otra que es totalmente con mi estilo", dijo Rangel.

El venezolano aceptó que la mayoría de las veces se quedan con la segunda opción o con la que representa por completo su idea. Por lo que se puede confirmar que no sólo es bueno con la tinta, sino también en ayudar a elegir un tatuaje especial a sus clientes en cada una de las citas que tiene.

"Muchas veces eligen la de en medio o la mía. Se van con mi estilo porque me dicen: 'este es tu estilo, yo quiero llevar una marca tuya que se vea en mi piel.(...) Tengo la oportunidad de que les guste mi arte", expresó. el tatuador de las estrellas.

