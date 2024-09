J Balvin busca desesperadamente a mujer que se tatuó en el brazo, algunos aseguran que es una hermosa actriz mexicana

J Balvin, el reconocido cantante colombiano, ha desatado una ola de curiosidad y especulación tras confesar en una entrevista que busca a la mujer cuyo rostro tiene tatuado en su brazo. Durante la charla, el artista no solo presentó su nuevo álbum titulado “Rayo”, sino que también ofreció un vistazo a su vida personal y sus numerosas intervenciones corporales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación sobre el misterioso tatuaje de una mujer que, al parecer, J Balvin no conoce.

El artista comentó que el rostro que adorna su piel fue inspirado por una imagen que encontró en Google. Sin embargo, su búsqueda por identificar a esta mujer ha sido infructuosa, lo que lo llevó a pedir ayuda a sus seguidores para encontrarla. La incertidumbre ha generado numerosas teorías sobre la identidad de esta mujer, con muchos especulando que podría ser la actriz mexicana Carolina Miranda.

¿Es Caro Miranda la mujer que se tatuó en el brazo el colombiano?

Foto:IG @caromirandaof

La búsqueda de J Balvin ha capturado la atención de sus fanáticos, quienes han inundado las redes sociales de la ß con comentarios y teorías. Algunos incluso han bromeado al respecto, sugiriendo que la mujer podría ser figuras del entretenimiento nacional. “Obvio es la cara de Yina Calderón” o “es Wendy Guevara”, son algunas de las divertidas interacciones que han surgido en plataformas como TikTok. Esta interacción entre el cantante y sus seguidores ha potenciado aún más la curiosidad sobre el misterio que rodea al tatuaje.

“Aquí tengo una mujer que no sé quién es, un día la vi en Google y me pareció una mujer muy hermosa y me la tatué. Siempre ha querido saber quién es esta mujer, porque he buscado la foto y no la volví a encontrar, alguien que me encuentre una mujer idéntica”, dijo Balvin para GQ México.