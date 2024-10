Pilates para personas de más de 70 años, sigue esta rutina pensada para adultos mayores y comprueba sus beneficios

Aceptémoslo, el gym no es para todo el mundo, pero ese no es pretexto para quedarnos todo el día en casa y con el cuerpo en reposo, pues la ideal para mantenernos saludables es realizando actividad física; sin embargo, cuando nos convertimos en adultos mayores en ocasiones no sabemos hacia dónde dirigirnos ni cómo hacerlo ante el miedo de sufrir una lesión, no lograr las cumplir nuestras propias expectativas o, en el caso de quienes ya lo intentaron en el pasado, no terminar de encontrar un gusto que nos obligue a estar activos. Afortunadamente existen muchas actividades que se pueden realizar según las necesidades, especialmente después de los 70 años cuando el cuerpo ya no es tan joven como antes.

Y hoy queremos hablarte de una de las formas en las que puedes comenzar a activarte sin importar tu nivel, pues así como los principiantes y quienes han tenido una vida más sedentaria que deportiva, hasta aquellos que ya practican alguna otra forma de ejercicio, pueden realizarlo. Se trata de los pilates, un tipo de ejercicio que se ha hecho muy popular en los últimos años por los efectivos resultados en todo el cuerpo y que se pueden conseguir en poco tiempo; si tú como adulto mayor quieres sumarte a este entrenamiento, aquí te contamos todo lo que tienes que saber para verte y sentirte más fuerte o cualquiera que sea tu meta.

Recuerda que más allá de lo físico, es decir, de lucir una figura delgada y torneada, los pilates pueden ayudarnos a conseguir una larga lista de beneficios como es el caso de un mejor equilibrio o la reducción del estrés. Además, para los mayores de 70 años, sean hombres o mujeres, estas y otras habilidades les pueden ayudar en tareas sencillas que se pueden perder por la edad como es el caso de agacharse, ponerse los calcetines y zapatos e incluso alzar los brazos y cargar.

Mejorarás tu equilibrio al realizar el método de pilates. (Foto: Freepik)

¿Qué es el pilates para adultos mayores?

El método de pilates es una forma de ejercicio con la que se puede entrenar a cualquier edad; la idea es realizar y focalizar la atención en ciertos movimientos que son lentos y enfocados a trabajar el rango que cada persona tiene. Lo que lo diferencia de otro tipo de entrenamientos, es que los músculos no llegan hasta el extremo del fallo, sino de un control personal de quienes lo practican.

Aunque esta práctica se ha vuelto muy popular entre personas jóvenes, lo cierto es que se puede realizar sin importar la edad. Si bien lo recomendable es practicar con un entrenador en pilates que te corrija las posturas y te enseñe una rutina pensada para los 60 o 70 años, es importante mencionar que se puede hacer este método en casa y sin mayor material, o bien, en un estudio en el cual hacer uso de los reformers, ligas, pelotas y otras herramientas que aumentarán la intensidad.

Rutina de pilates para adultos mayores

¿El Pilates Reformer es bueno para mayores de 60 años?

Una de las mayores preguntas entre los principiantes en pilates es si todos pueden hacer uso de los reformers, es decir, esas máquinas acolchadas y con intensidad de resortes que nos ayudan a realizar los movimientos, y la respuesta es sí. No importa la edad de quien tome las clases de este método, ya que estas herramientas se pueden usar, eso sí, siempre cuidando tus posturas y límites corporales para que notes beneficios en lugar de alguna lesión.

El tipo de movimientos que se realizan con o sin reformer, en una etapa joven o en adultos mayores, tiene que ser lento para que sea beneficioso. Ante ello no resulta sorpresa que las articulaciones no tengan un impacto importante, por lo que no tendrás que preocuparte de lesiones o dolor mientras entrenas. Además, si cuentas con un instructor que te oriente, él o ella te indicarán cuáles son los ejercicios que debes de realizar según tus necesidades; recuerda que no todos somos iguales, así que si tienes una enfermedad, lesión o poca movilidad en cierta parte del cuerpo, puedes trabajar poco a poco y con el paso del tiempo, incrementar la intensidad.

Conoce los beneficios del método pilates en adultos mayores:

Mejora el equilibrio y previene las caídas

Mejora la respiración

Notarás una mejora en la postura de tu cuerpo

Aumenta la masa muscular y por lo tanto la fuerza

Mejora el estado de ánimo al reducir el estrés

Te dará mayor flexibilidad

Puede ayudar a reducir los síntomas de algunas enfermedades como el osteoporosis

Un experto te puede orientar según tus necesidades. (Foto: Freepik)

¿Cuánto ejercicio debe hacer una persona de 70 años?

Sin importar si tienes más o menos de 70 años, antes de conocer la respuesta de esta pregunta, lo ideal es que consultes con tu médico cuánto ejercicio puedes hacer, especialmente si tienes alguna lesión, enfermedad o limitante. Pero también debes de conocer que existen recomendaciones generales para los adultos mayores que quiere dejar atrás la vida sedentaria.

De acuerdo con la National Center for Biotechnology Information, los adultos de más de 65 años pueden realizar actividad física entre las que se incluyen las recreativas, de ocio, caminar, andar en bicicleta o nadar. En cuanto al tiempo recomendado en realizar estas actividades, añaden que:

A la semana hay que acumular entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada

Un mínimo a la semana de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa.

Una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

