Terapeuta confiesa que el dolor más grande que ha visto en sesiones de terapia ha sido provocado por una "mala madre"

Una terapeuta confesó que el dolor que genera una "mala madre" con su rechazo, descuido y maltrato es uno de los sufrimientos más grandes que ha visto en sus sesiones de terapia y sorprendió a los cibernautas además aconsejó qué hacer en caso de ser víctima de esta situación familiar.

Sonia Vivas Rivera compartió en su cuenta de TikTok un pequeño video donde explicó que “el dolor más grande que yo he visto en sesiones de terapia es el dolor que sienten las personas que sus madres son madres que no son buenas madres, son madres que no quieren a sus hijos que no se alegran cuando a sus hijos les va bien”.

Aconsejó tomar terapia y alejarse de lo que nos hace daño Foto: Instagram

La mentora, coach de vida y escritora detalló que generalmente son madres que les gusta que el resto de los hermanos y familia con ese hijo o hija tengan problemas entre ellos y no lleven buena relación y hasta explicó por qué suceden estos comportamientos.

“Son madres que aislan a ese hijo a los márgenes de la familia y casi casi lo expulsan o dejan fuera”, precisó Sonia Vivas Rivera.

Es importante que los padres y madres este conscientes de los daños que pueden provocar en sus hijos Foto: Freepik

Explicó que esto sucede porque de alguna manera ese hijo o hija son como el chivo expiatorio “lo maltratan a ojos de todo el mundo pero de una manera sibilina porque hace que todos los demás colaboren también en ese maltrato”.

La madre comete además el error de mover a todos los “soldaditos” que tiene bajo su mando para que le hagan daño a esa persona porque esa persona de alguna manera se ha convertido en un problema para ella.

La terapia será de gran utilidad para dejar atrás esos traumas de la infancia Foto: Freepik

La coach Sonia Vivas refirió que el problema con este hijo o hija surge porque generalmente son lo que no han aceptado su consigna, se han rebelado y de alguna manera no están siguiendo las directrices que ella marca.

“Es alguien que se convierte en el enemigo a abatir y eso provoca mucho dolor en las personas”, compartió Sonia Vivas Rivera.

Sonia Vivas Rivera enfatizó que es muy importante tomar terapia para aprender a lidiar con esta situación y así evitar que afecte a las personas que son víctima de este comportamiento por parte de su progenitora “empezar a tomar distancia y empezar a entender que aunque es tu familia tú puedes decidir también cómo te colocas ahí dentro “.