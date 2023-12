Frases que dicen las personas emocionalmente seguras, según una experta de Harvard

La seguridad emocional es un pilar fundamental para el bienestar individual y colectivo. Personas emocionalmente seguras despliegan una serie de características que no solo fortalecen su propio ser, sino que también impactan positivamente en su entorno. Según la doctora Cortney S. Warren, psicóloga certificada y formada en Harvard, estas personas poseen una autoconfianza y autenticidad que les permite navegar con destreza en los conflictos y ser vulnerables de manera constructiva.

Los individuos emocionalmente seguros caminan por el mundo con convicción y autenticidad, haciendo lo que para ellos es significativo. Esta seguridad nace de un profundo conocimiento de sí mismos y una aceptación de su identidad única. Por ende, muestran una notable habilidad para articular sus pensamientos y emociones, eligiendo con cuidado sus respuestas y evitando reacciones impulsivas.

¿Qué cosas dicen las personas emocionalmente seguras?

Una característica esencial de estas personas es su capacidad para establecer límites claros. Se sienten cómodos diciendo "No" o "No estoy cómodo con eso", guiados por sus principios morales, necesidades y deseos. Este comportamiento no solo demuestra respeto por uno mismo, sino que también establece un marco de respeto mutuo en sus relaciones.

También destacan por su habilidad para reflexionar sobre críticas y comentarios. Frases como "¿Soy así?" o "Trabajaré en eso" son ejemplos de su disposición a considerar la retroalimentación y utilizarla para su crecimiento personal. Este enfoque les permite mejorar continuamente y fortalecer sus relaciones significativas.

¿Qué otras frases suelen usar las personas emocionalmente seguras?

Otra cualidad notable es su naturaleza empática y no prejuiciosa, que les permite ser un apoyo sólido en sus relaciones. Frases como "Lamento que estés luchando, ¿cómo puedo ayudar?" reflejan su habilidad para ofrecer soporte sin juzgar, comprendiendo que los malos momentos de los demás no son un reflejo de ellos mismos.

La seguridad emocional también se manifiesta en tener un sistema de creencias sólido y la valentía de defender lo que se cree justo y moral. Expresiones como "Esto es importante para mí" demuestran su compromiso con sus valores. Además, su seguridad interna les permite explorar y experimentar con nuevas actividades, relaciones y estrategias de afrontamiento, usando frases como "¡Lo intentaré!".

Todo esto no se logra de la noche a la mañana, pero trabajar en uno mismo es la clave del éxito, la cual te hará sentir mejor y fortalecer las relaciones interpersonales y la comunidad en general. Adoptar estas nueve frases en nuestra vida diaria no es solo un acto de autoafirmación, sino también un paso hacia la creación de un entorno más comprensivo y empático. Warren, con su extensa experiencia en psicología de relaciones, subraya la importancia de estos comportamientos para una vida plena y saludable, tanto emocional como socialmente.