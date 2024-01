No caerle bien a las personas es el secreto para ser feliz, según un popular libro japonés

En la búsqueda incansable de la felicidad, muchas personas viven atadas a la opinión ajena, temiendo desagradar a otros. Sin embargo, "The Courage to Be Disliked", un libro japonés ofrece una perspectiva diferente para alcanzar la estabilidad personal, por lo que se ha vuelto viral en redes sociales. La propuesta central del libro y de Adler es que vivir bajo el yugo de la aprobación ajena es una vida sin libertad

Esta obra presenta un diálogo entre un joven y un filósofo, fue escrita por Ichiro Kishimi y Fumitake Koga. En sus páginas, se sumergen en la teoría adleriana, ideada por el psicoterapeuta austriaco Alfred Adler, la cual, con sus raíces hundidas en décadas de psicología, propone una idea revolucionaria: la verdadera libertad radica en no agradar a los demás.

¿Le darás una oportunidad? Foto: Amazon.

¿Por qué es mejor no caerle bien a todos?

Cuando nuestras acciones y pensamientos están moldeados por el deseo de ser aceptados, perdemos nuestra esencia. Según los autores, el rechazo es, en realidad, una señal de que vivimos de acuerdo con nuestros propios principios y ejercemos nuestra libertad.

Este enfoque no sugiere buscar activamente desagradar a otros, sino liberarse del miedo a hacerlo. Es fundamental entender que la desaprobación es inevitable y no debería ser un obstáculo en nuestra búsqueda de autenticidad. Para vivir de acuerdo con nuestros términos, se recomienda:

Desprenderse de los juicios ajenos.

No temer a herir a las personas.

Aceptar que el reconocimiento externo, aunque gratificante, no es esencial.

No permitas que la opinión de los demás arruine tu vida. Foto: Freepik.

¿Por qué es importante no caerle bien a todos?

La sociedad actual, donde el reconocimiento y la validación externa a menudo se perciben como vitales, puede hacer que este concepto parezca inalcanzable. Sin embargo, Kishimi y Koga enfatizan que la verdadera felicidad no proviene del reconocimiento externo. Aunque ser reconocidos puede resultar gratificante, la necesidad de esta validación puede llevar a una vida de conformismo y falsedad.

La clave, según el libro, es encontrar la felicidad en la sensación de contribución. Esta contribución no necesita ser monumental ni siquiera reconocida por otros. Lo importante es la percepción personal de que nuestras acciones tienen un impacto positivo, por pequeño que sea. Este sentimiento de utilidad y aporte es lo que, en última instancia, conduce a la felicidad verdadera.