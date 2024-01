Con estos remedios caseros podrás depurar el estómago para aliviar la pesadez

Una mala alimentación o el exceso de alimentos procesados pueden hacer que te sientas con malestar estomacal e incluso puedes empezar a presentar pesadez. Es importante que consultes con tu médico de cabecera antes de que tomes algún medicamento para aliviar estos síntomas, sin embargo, hay algunos remedios caseros que siempre funcionan para cuando queremos sentirnos mejor.

Limpiar tu estómago de vez en cuando es importante para que te sientas mejor. Aunque lo ideal es que evites en la medida de lo posible los alimentos ultraprocesados y bases tu dieta mayormente en frutas, verduras, proteínas, grasas buenas, y cereales. La base para la salud intestinal siempre será una buena dieta, así que ya sabes por dónde empezar.

Seguir leyendo:

Esta es la razón por la que debes desechar los alimentos con moho

3 infusiones naturales con cúrcuma que te ayudan a bajar de peso y desinflamar la panza

Cuando comes alimentos muy pesados es probable que sientas inflamación en el estómago | Foto: Freepik

3 remedios caseros para limpiar el estómago y evitar la pesadez

Es muy probable que estas recomendaciones no hagan efecto al instante, así que que no te desesperes. Lo natural a veces es más tardado pero puede tener mejores resultados. Y no olvides que la base para la salud es la buena alimentación.

Agua con limón

El agua tibia con limón es uno de los remedios infalibles cuando se trata de depurar el estómago. Tómala en ayunas dos o tres veces por semana para aliviar la sedación de pesadez.

Ingredientes

1/2 jugo de limón

200 ml de agua tibia

Tómala en ayunas dos o tres veces por semana | Foto: Pinterest

Jugo de ciruela con manzana

De acuerdo con la asociación Food & Fuction, este jugo combate el estreñimiento por sus propiedades de antioxidantes, además la manzana y la ciruela tienen efectos positivos en la microbiota y la movilidad intestinal. Al preparar este jugo no le quites la cáscara a los frutos ya que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de fibra.

Ingredientes

2 ciruelas

1 manzana

200 ml de agua

No retires la piel de la manzana ni de la ciruela | Foto: Pinterest

Agua con vinagre de manzana

Esta preparación ayuda a mejorar la digestión y depurar el organismo. Además el vinagre le agrega otros beneficios a tu salud al ser rico en potasio, el magnesio y el calcio. Es importante que tomes con precaución este remedio casero ya que el vinagre en altas cantidades puede elevar la acidez en tu estómago.

Ingredientes

2 cucharadas de vinagre de manzana

200 ml de agua

Tómalo dos o tres veces por semana en ayunas | Foto: Pinterest

¿Qué alimentos disminuir para evitar la pesadez?

Uno de los factores con mayor importancia para evitar la sensación de pesadez y las flatulencias es la alimentación, esto debido a que algunas comidas son más difíciles de digerir. No es que definitivamente ya no debas comerlas pero sí es recomendable disminuir su ingesta en caso de que este presentando estos síntomas.