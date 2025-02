Claudia Sheinbaum: "rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció con firmeza en contra de la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25 por ciento a los productos mexicanos exportados, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales este domigo.

En su declaración, Claudia Sheinbaum recordó que este tipo de medidas no se habían implementado en los últimos 30 años, gracias a los acuerdos de libre comercio firmados entre ambos países, siendo el más reciente bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Donald Trump.

Llevamos 30 años que esto no existía porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado lo firmó el presidente López Obrador con el presidente Trump", señaló Claudia Sheinbaum.

La presidenta subrayó que esta decisión de Washington, además de ser perjudicial para México, también podría tener repercusiones severas para la economía estadounidense.

Va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25 por ciento más de costo", apuntó, añadiendo que la medida afectará tanto a consumidores como a productores en ambas naciones.

Sheinbaum rechaza declaraciones de la Casa Blanca

Uno de los motivos principales de la imposición del arancel, según el gobierno de Estados Unidos, sería la lucha contra el fentanilo, una droga sintética que ha cobrado miles de vidas en territorio estadounidense debido a las sobredosis. En este sentido, Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente las acusaciones de la Casa Blanca que vinculan al gobierno mexicano con grupos criminales responsables del tráfico de fentanilo.

Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de tener alianzas con organizaciones criminales", declaró.

La presidenta mexicana calificó de "irresponsable" el documento emitido por la Casa Blanca, que sugiere relaciones entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado.

Es terriblemente irresponsable, porque hay documentos que demuestran lo contrario", expresó Claudia Sheinbaum.

"¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? cuestionó Foto: X

Sheinbaum destacó que el verdadero vínculo entre la violencia en México y el tráfico de armas proviene de los Estados Unidos. Según la mandataria, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el 74 por ciento de las armas utilizadas por el crimen organizado en México provienen de ese país.

Lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año", recordó Sheinbaum, al referirse al informe publicado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Asimismo, destacó que, en los últimos meses, el gobierno mexicano ha asegurado grandes cantidades de droga y realizado miles de detenciones vinculadas a grupos delictivos.

Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10 mil personas vinculadas con estos grupos", detalló.

La presidenta también criticó la falta de acción en Estados Unidos frente al consumo y tráfico de drogas dentro de su territorio, cuestionando la falta de investigaciones y detenciones de los grupos delictivos estadounidenses.

"¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses?", se preguntó. Y añadió: "¿Por qué no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio?", en un claro llamado a la acción por parte de las autoridades estadounidenses.

Reiterando su postura pacífica y de colaboración, Sheinbaum propuso al presidente estadounidense, Donald Trump, establecer una mesa de trabajo entre ambos países para tratar el problema de la drogadicción y el crimen organizado.

"Si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y, sobre todo, respeto a la soberanía", expresó Sheinbaum.

Aseguró que México no busca confrontación, pero sí actuar de manera responsable y respetuosa con la soberanía de ambos países. "Coordinación, sí. Subordinación, no", subrayó, reiterando que el gobierno mexicano no cederá en temas de soberanía.

Finalmente, Sheinbaum hizo un llamado a la unidad y la dignidad del pueblo mexicano, destacando la disposición del gobierno de México para defender a los mexicanos en Estados Unidos y hacer valer sus derechos: "Aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Les digo que aquí está su presidenta", afirmó con firmeza.

Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta", concluyó la mandataria.

