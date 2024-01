El EMOM de 30 minutos que te hará quemar 500 calorías y te dará cuerpazo sin ir al gym

Además de ayudarte a bajar de peso, el ejercicio tiene múltiples beneficios entre los que se cuentan la disminución del colesterol y los triglicéridos y que es auxiliar para combatir la depresión. Entrenar por lo menos 3 veces a la semana es muy positivi para tu salud física y mental.

El EMOM (Every Minute By The Minute) es uno de los ejercicios de moda en este 2024, debido a la efectividad de este entrenamiento diseñado para ser de corta duración pero de grandes resultados. Es una versión del HIIT pero sin tanta intensidad ni exigencia a la hora de realizarlo. Es buenísimo si te estás iniciando en el mundo fitness porque las rutinas son perfectamente adaptables para principantes y avanzados.

Alcanza tu cuerpo ideal con entrenamiento EMOM y sin ir al gym

¿En qué consiste el EMOM?

Es una rutina de ejercicios en intervalos de tiempo, normalmente de un minuto en la que repites una serie, y luego descansas un minuto y así sucesivamente hasta completar la sesión. Las rutinas pueden ser diseñadas desde 15 hasta 45 minutos y una de sus grandes ventajas es que trabajas todos los músculos del cuerpo con tu propio peso. También puedes integrar mancuernas si así lo deseas.

Uno de sus grandes beneficios es que puedes ir construyendo resistencia poco a poco e ir añadiendo repeticiones y tiempo durante la rutina. El EMOM puede ser tan exigente o ligero como tú necesites.

Consigue tu figura ideal con esta rutina de media hora ideal para adelgazar

¿Qué rutina de EMOM hacer para bajar de peso?

Gym Virtual Center es un canal de YouTube especializado en rutinas de ejercicio que ha tenido un gran éxito en los últimos años. Una de sus rutinas más vistas es esta sesión de EMOM de 30 minutos de duración que te exigirá para trascender tus límites físicos y aumentar tu resistencia.

Lo mejor es que lo puedes hacer en casa en el horario que desees y así no tienes que ir al gimnasio. Te puedes poner en forma desde la comodidad de tu hogar y alcanzar ese cuerpazo que tanto deseas en 2024.

¿Cuántos días a la semana tengo que hacer EMOM para adelgazar?

Lo ideal es entrenar de 3 a 4 veces por semana por lo menos media hora. El ejercicio más recomendable para quemar grasa es el EMOM, pues elevará tu ritmo cardiaco como en una sesión de cardio intenso, haciéndote perder peso a lo largo de los días. Te recomendamos empezar con una rutina ligera si no tienes experiencia en este tipo de entrenamientos e ir subiendo poco a poco hasta que notes que tu resistencia ha mejorado en el trascurso de las semanas.