Starbucks 2x1: super oferta en todos sus vasos, termos y tazas

Una vez más Starbucks se luce con las promociones en sus vasos, ahora puso al 2x1 todos sus vasos, tazas y termos, así que es tu momento de ampliar tu colección e ir a una de las sucursales para comprar tus termos favoritos antes de que se acaben.

Los vasos de Starbucks se están volviendo tendencia y todos quieren tener el suyo, y es que estos productos se han vuelto muy famosos últimamente por ser térmicos, es decir conservan caliente tus bebidas o también las mantiene frías por un buen rato, pero lo mejor de todo es que los diseños son super bonitos y resistentes.

Estos vasos se han vuelto muy populares por sus increíbles diseños | Foto: Instagram @starbucksmex

¿Cuáles son los vasos 2x1 de Starbucks?

El 2x1 es aplicable en todas las tazas, termos y sets de vasos reusables a excepción de la colección CORE 2023, Been There y Colección Winter 2024 ni otros productos ofrecidos en tienda no seleccionados.

Cabe destacar que las existencias dependen de cada tienda. No es posible que puedas saber previamente qué diseños son los que estarán disponibles en cada cafetería, por lo que te sugerimos llegar a la sucursal y pedir que te muestren los productos que entran con la promoción 2x1.

Pregunta en tu sucursal deseada por los modelos disponibles en el 2x1 | Foto: Instagram @starbucksmex

¿Hasta cuándo estará disponible el 2x1 en vasos de Starbucks?

La promoción inició este lunes 22 de enero y terminará el 28 de enero del 2024. Está permitido comprar varios productos en el mismo ticket y el descuento se hará a los productos con menor valor. Es decir, sin comprar uno de 400 y uno de 300 pesos, se te cobrará el de 400 pesos y se te obsequiará el de 300.

Es importante señalar que este 2x1 no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards y quedará sujeta a disponibilidad de productos participantes en tienda.

Este 2x1 no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios | Foto: Instagram @starbucksmex

¿En qué tiendas aplica la promoción 2x1 de Starbucks?

Esta promoción es válida en todas las tiendas físicas Starbucks Coffee de la República Mexicana. No aplica en servicio Pick Up (recoge en tienda), Car Pickup (recibe en tu auto), Delivery Starbucks (entrega a domicilio), ni con agregadores (Didi, Uber, Rappi).

Precios de los termos de Starbucks

Todo dependerá del material, diseño o colección. Por ejemplo, los que suelen estar más caros son los de la edición navidad y Día de Muertos, mientras que los demás vasos que salen durante el año tienen precios más accesibles que van desde los 350 y hasta los 700 pesos.