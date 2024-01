¿Cómo hacer arroz en microondas? la receta fácil que te sacará de apuros

El arroz es uno de los platillos que no puede faltar dentro del menú, pues es perfecto para acompañar a otras preparaciones y cumplir con una alimentación balanceada. Sin embargo, su elaboración no es nada fácil, pues hay muchas personas que no logran la cocción correcta de los granos, no obstante, ya hay algunas alternativas para cocinarlo, como por ejemplo, el hacerlo en el microondas.

El arroz tiene muchos beneficios y nutrientes para el organismo, es por eso que importante consumirlo un par de veces a la semana. Por este motivo que hay que conocer cómo prepararlo, pues no es fácil tener la cocción adecuada en la que el arroz esponje correctamente y es suave para comerlo con otros productos, ya sea vegetales o animales.

¿Cómo hacer arroz en microondas?

Aunque hay varias recetas de cómo preparar correctamente un arroz blanco, hay pocos que revelan cómo hacerlo en el horno de microondas. Esta podría ser una opción sencilla para aquellos que están comenzando a cocinar, o bien, para la gente que tiene un apuro y necesita hacer este tipo de platillo lo más pronto posible.

Ingredientes:

6000 ml de agua hirviendo

Una cucharada de aceite de oliva (1 cucharada)15 ml

(1 cucharada)15 ml 250 g de arroz redondo

redondo Sal

Un dientes de ajo

Perejil en polvo

Procedimiento: