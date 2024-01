¿Por qué mi gato tiene la lengua rasposa?

Si tienes de mascota a un gatito, seguramente ya te percataste de que su lengua no se parece ni un poco a la de los perros y menos a la nuestra. La lengua de los michis es conocida por ser raposa, demasiado áspera y prácticamente seca, pero ¿realmente sabes por qué es así y en qué ayuda a los gatos?

Podemos adelantarte en este segundo párrafo que te sorprenderá saber cuáles son las funciones de la lengua de un gato; evidentemente es parte fundamental para que puedan comer y beber agua, pero no solo eso, tiene otras características increíbles que no podrás creer.

La lengua de los gatos puede parecer muy rasposa pero tiene una finalidad | Foto: Pixabay

¿Por qué los gatos tienen su lengua rasposa?

De acuerdo con información publicada en el sitio web de National Geographic, las lenguas de los gatos están cubiertas por cientos de espinas puntiagudas curvadas en la misma dirección de las llamadas papilas, estas son responsables de darle un tacto tan áspero a la lengua. De forma asombrosa, estos filamentos contienen una cavidad vacía en la punta que los ayuda al momento de acicalarse.

Los filamentos en forma de “U” se encargan de recoger saliva de la boca para luego distribuirla por el pelo en cada lengüetazo. Y según lo explican, estos pueden almacenar hasta 4.1 una millonésima parte de un litro de saliva, por lo que cada que pasan su lengua por su pelo, se deposita cerca del 50% del fluido en el pelaje para refrescarse y regular la temperatura corporal.

Los filamentos de su lengua puede almacenar hasta 4.1 una millonésima parte de un litro de saliva | Foto: Pixabay

La lengua de los gatos los ayuda a asearse

De acuerdo con el estudio “Cats use hollow papillae to wick saliva into fur”, que se traduce como: “Los gatos usan papilas huecas para absorber la saliva en el pelaje”, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, estas finas estructuras desempeñan un papel clave en el aseo felino sobre todo a la hora del aseo.

Los gatos pasan mucho tiempo lamiendo su pelo, esto como parte de su aseo diario, con lo cual al tener una lengua que penetra el pelaje hasta llegar a la piel se sienten más relajados. Sin embargo, algunas especies que tienen el pelo más grueso tienen dificultades para asearse ya que su lengua no alcanza a penetrar el pelo.

Su lengua también les ayuda a desestresarse. | Foto: Pixabay

La lengua de los gatos les ayuda a combatir el estrés

Por si fuera poco, su lengua también les ayuda a desestresarse; acicalarse los relaja, por eso es que podrás ver a tu michi repitiendo esta acción varias veces al día, así que no te molestes en regañarlo o en sorprenderte, este comportamiento es normal. Cada lengüetazo quiere decir que se sentirá mejor.