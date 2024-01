Esta es la razón por la que los gatos no obedecen a sus dueños y que pocos saben

Los gatos son animales domésticos populares, pero su comportamiento a veces puede parecer enigmático. Son criaturas que suelen mantener una cierta distancia y, aunque valoran la interacción, la buscan en los momentos que eligen, incluso si viven en el mismo espacio que sus dueños. Vale destacar que poseen una gran capacidad para entretenerse solos.

Aunque cada gato es único y su comportamiento puede variar, existen algunas razones comunes por las que pueden parecer indiferentes a sus dueños. Es bastante frecuente observar que los felinos tienden a ignorar a los humanos. Es por ello que surge la pregunta: ¿por qué lo hacen?

Descubre por qué tu gato te desobedece. Fuente: Pinterest

¿Por qué no te hace caso tu gato?

La respuesta a la pregunta de por qué no te obedece tu gato, está en que tiende a ignorarte cuando lo llamas. A pesar de ser animales inteligentes y comprender los llamados, muchos felinos optan por no obedecer. Este comportamiento se atribuye a su carácter independiente y su naturaleza curiosa.

Es importante resaltar que los gatos priorizan sus propios intereses y pueden optar por no responder, ya sea porque no desean ser interrumpidos o simplemente prefieren mantener el control de la situación. Algunos expertos en animales, sostienen que ellos sí entienden que los llaman, pero prefieren fingir que no escucharon a sus dueños. Ellos reconocen su nombre cuando una persona les habla y lo diferencian de otras palabras con la misma longitud y entonación.

Los gatos priorizan su propios intereses y por ello suelen no obedecerte. Fuente: Pinterest

Existe otra razón por la cual los gatos no obedecen a sus dueños y está en la falta de asociación entre el llamado y una recompensa. A diferencia de los perros, que a menudo responden debido a su entrenamiento basado en recompensas, los felinos no se sienten motivados por este tipo de interacción. Tal vez, desconocías estos motivos por el que tu mascota muchas veces no obedecía tus órdenes.