El producto casero ideal para quitarte fácilmente el lápiz labial de larga duración

Existen múltiples labiales de larga duración en el mercado los cuales han sido todo un éxito ya que hay muchas personas que no tienen el tiempo ni la paciencia para estar retocándose el color con frecuencia o que irán de vacaciones y desean que ni al disfrutar del mar o de la alberca se les desvanezca el color.

Sin embargo, también ocurre que al llegar a casa algunas personas desean despintar rápidamente sus labios después de un largo día para irse a la cama, pero ciertos limpiadores faciales o desmaquillantes bifásicos no son tan efectivos, así que si ese ha sido tu caso, aquí conocerás el producto casero ideal para deshacerte del lápiz labial a prueba de agua.

A veces los desmaquillantes bifásicos no son suficientes para despintar los labios. Foto: Freepik

El producto casero ideal para quitarte el lápiz labial de larga duración

Un labial de larga duración es un tipo de maquillaje para los labios que se diseñó para mantenerse durante periodos extendidos sin necesidad de retoques frecuentes. Para removerlo solo necesitas aceite de coco que es de origen vegetal y deriva de la pulpa o carne del coco maduro.

Este producto casero tiene diversos usos y beneficios no sólo para la cocina debido a su punto de humo alto, sino también para el cuidado de la piel, pues se utiliza como hidratante, ya que es rico en ácidos grasos y tiene propiedades emolientes. También se ha empleado para la higiene bucal, pues algunas personas lo utilizan como enjuague bucal, realizando el oil pulling por sus propiedades antimicrobianas.

El aceite de coco te ayudará a retirar esos labiales resistentes al agua. Foto: Freepik

¿Cómo despintarme los labios con aceite de coco fácilmente?

En redes sociales como TikTok se pueden encontrar diversos videos en los que sus usuarios comparten diversos productos para desmaquillarse y uno que se ha vuelto viral es el aceite de coco, pues aseguran que remueve fácilmente lápiz labiales que duran de 10 a 16 horas.

Recomiendan aplicar una pequeña cantidad de aceite de coco, de preferencia cuando no está tan seco, sobre los labios y limpiar con un algodón suavemente. En realidad no tienes que frotar con fuerza para no irritar tu piel, pero sí es importante que lo dejes actuar durante unos segundos.