Laura G muestra el pedicure ideal para ir a la playa y terminar el verano

Laura G, ex conductora de Venga la Alegría, mostró su estilo sencillo para llevar el pedicure a otro nivel, pues la presentadora de televisión compartió en sus historias de Instagram que incluso en la playa también cuida este detalle. La estrella de la pantalla chica eligió un color que fue tendencia durante la Primavera-Verano, por lo que es perfecto para terminar la temporada que está a unos días de concluir y llevarse los looks más refrescantes.

En su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 3.3 millones de seguidores, la regiomontana dio a conocer que se fue a playa del Carmen con sus amigos, entre ellos Kristal Silva, con la que formó un lazo muy cercano en el matutino de Tv Azteca. La locutora de radio compartió que se encuentra muy feliz, no sin antes mostrar que está preparada para derrochar estilo con los bikinis y trajes de baño ideales para las mujeres mayores de 30 años.

La ex conductora de VLA se fue a Playa del Carmen IG @lauragii

Laura G enseña su pedicure para terminar el verano

En una de sus primeras historias, Laura G enseñó que a pesar de ser de noche estaba pasando un grato momento en la alberca. La ex conductora de VLA mostró que estaba modelando un traje de baño de dos piezas en rosa que combina otros colores como el azul, amarillo y verde, por lo que lo hacía una prenda juvenil y muy chic. Sin embargo, no sólo presumió su look de playa, sino que también exhibió el sencillo pedicure que la hizo robarse el verano.

En uno de los videos que compartió este sábado, la originaria de Monterrey, Nuevo León, mostró cómo baja los escalones hacia la alberca, por lo que se pudieron ver las uñas de sus pies pintadas de morado, el cual fue el color que marcó el verano. El tono se encontró en las tendencias debido a que se encontraba en trajes sastres, vestidos y playeras, pero también en la manicura y el pedicure de muchas personas que querían seguir a la moda.

La ex presentadora de Tv Azteca enseñó que no es necesario hacerle muchos diseños a las uñas de los pies para sumarse a la tendencia, ya que sólo llevaba el color liso, es decir, sin adornos o dibujos, solamente procurando que tuviera un buen mantenimiento, ya que su pies no se veían desarreglados. En tanto, este mismo tono lo llevó en las manos, haciendo el match perfecto entre ambas extremidades e incluyéndose de forma sutil entre las fashionistas que cierran el verano con el morado.