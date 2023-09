Logra una buena salud en tu corazón y prevé enfermedades

El corazón es uno de los órganos vitales con mayor importancia en el organismo; se encarga de bombear sangre a los demás órganos del cuerpo, la cual, a su vez, se encuentra cargada de oxígeno y nutrientes, comenta el Dr. Julio López Cuéllar, cardiólogo clínico e intervencionista del Centro Médico ABC.

Para lograr esta función, el corazón, aunque considerado un músculo, cuenta con elementos adicionales como las arterias, las válvulas o el pericardio (éste último es una membrana que cubre el corazón) y que todos los componentes trabajen en conjunto, con su máxima vitalidad, es importante para lograr una buena salud.

Al hablar de un corazón enfermo, se pueden señalar una infinidad de motivos siendo los problemas en las arterias los más frecuentes. Éstas se denominan arterias coronarias y son las encargadas de regular el suministro de sangre, ya oxigenada y con nutrientes a nuestro importante órgano. Es frecuente que en ellas se acumule grasa y eventualmente, se puede formar un coágulo que terminará de taparla resultando en un infarto, primera causa de mortalidad, no solo dentro de las afecciones cardíacas, sino en todas, por encima del cáncer.

En este mismo orden, la Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades cardiovasculares son el principal motivo de defunción en el mundo; se estima que, de manera anual, el número llega a los 17.9 millones de vidas. De este total, más de cuatro de cada cinco decesos, se relacionan con cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares; una tercera parte se presenta en personas menores a 70 años, las cuales se consideran muertes prematuras.

¿Qué puede propiciar una enfermedad en el corazón?

Los problemas que afectan directamente a éste músculo son conocidas como miocardiopatías; las afecciones valvulares afectan a sus válvulas; mientras que el pericardio puede presentar inflamación, acumulación de líquido o taponamiento. De igual manera existen las padecimientos congénitos, que son aquellos con los que una persona nace.

Respecto a las cardiopatías congénitas o las alteraciones determinadas por la genética, no hay forma de evitarlas directamente pero, la mayoría de las otras enfermedades del corazón, si tienen su grado de previsión, dependiendo de nuestras acciones y elecciones de vida.

En primer lugar, están los factores de riesgo; modificables y no modificables. Como su nombre lo dice, los no modificables, que incluyen la edad, el sexo y la herencia familiar, no se pueden alterar, pero es posible tomar conciencia de su existencia y con base en ello, entender que su presencia conlleva una vigilancia más cercana del estado de salud de nuestro corazón.

Por otra parte, los modificables incluyen la alimentación, el nivel de actividad física, la contaminación, el consumo de tabaco, los niveles de colesterol o el control de otras enfermedades, como la hipertensión y la diabetes, por citar algunos.

Dentro de todos estos elementos, existen algunos que acarrean mayor peligro que otros, señala el Dr. López Cuéllar. El humo de tabaco, sin importar si es de primera o segunda mano, genera grandes problemas para la salud del corazón, al igual que la presión arterial elevada (hipertensión), los niveles de colesterol altos, el sobrepeso o la obesidad.

Las causas de riesgo no son sumatorias, sino multiplicativas; esto quiere decir que, una persona que fuma puede tener el doble de probabilidad que una persona que no lo hace, pero alguien con este vicio, que además presenta diabetes, no tendrá cuatro, sino seis veces mayor posibilidad de padecimiento.

¿Cómo puedo mantener mi corazón sano?

El Dr. López Cuéllar comenta que lo más trascendental para lograr mantener un corazón sano es conocer de dónde venimos, esto significa percatarse de las situaciones que se han presentado, con anterioridad, en la familia y en nuestra persona. Es muy frecuente que alguien, que se considera y se siente sana, llegue a presentar una afección cardíaca al no haber identificado sus antecedentes.

Saber si hay o hubo casos de infartos, otras enfermedades cardíacas, diabetes, colesterol alto o hipertensión ayudará a que el médico evalúe los riesgos de un paciente, supuestamente en buen estado, y se tomen medidas preventivas en un momento adecuado.

Como segundo punto está el estilo de vida que incluya, realizar ejercicio con frecuencia, mantener un peso adecuado y llevar una dieta saludable; se debe limitar la sal y el azúcar, así como las grasas saturadas, aumentar el consumo de vegetales y disminuir la ingesta de alcohol.

En tercer lugar, es necesario inferir nuestro propio estado. Debemos ser conscientes de cuántos factores de riesgo presentamos; como la edad, ser fumador, el peso corporal, etc. Tratar de corregirlos o llevar un correcto control, en caso de que no se puedan modificar.

Sobre control médico existen diferentes recomendaciones, para cada persona. En los hombres la sugerencia es que, a partir de los 40 años, empiecen a realizarse evaluaciones periódicas, esto permitirá detectar los padecimientos antes de que den síntomas perceptibles o en caso de estar avanzadas, darles un tratamiento temprano.

Para las mujeres lo mejor es que sea a partir de los 50 años, el motivo es que cuentan con protección gracias a las hormonas, la cuales se generan en la etapa reproductiva pero, una vez se presenta la menopausia, va desapareciendo. A partir de esta edad las posibilidades se igualan a las de los hombres.

A veces, el chequeo médico debe adelantarse bajo ciertas situaciones tocadas en los puntos anteriores, como los antecedentes familiares y los factores de riesgo; en estos casos lo mejor sería iniciar la revisión unos 10 años antes.

Una situación especial, sin contar los agentes genéticos o congénitos, es si la persona realiza actividad física intensa. Aquí es necesaria una revisión en la juventud pues el paciente podría tener alguna enfermedad del corazón que no ha presentado síntomas, sin embargo, el esfuerzo generado puede provocar graves problemas para la salud o poner en peligro la vida.

Identifica cuándo ir al cardiólogo a tiempo

Si se presenta o diagnostica una enfermedad del corazón, ésta no se podrá curar al 100% en la mayoría de los casos, pero la pronta atención ayudará a disminuir los efectos negativos y mejorar la condición del paciente, logrando, en algunos casos, llevar una vida relativamente normal.

Más allá de las revisiones anuales, que todos deben tener, es importante estar atento a las señales de alerta relacionadas con un posible problema cardíaco, como:

Dolor de pecho, que se siente como si se estuviera apretando tórax y se puede extender hacia la boca del estómago, al cuello, a la mandíbula o alguno de los hombros y brazos.

Que el dolor dure desde unos pocos minutos hasta 30 o más.

Falta de aire al estar en reposo o con actividades consideradas como no intensas.

Sensación de que no se tiene suficiente oxígeno.

Palpitaciones que no estén relacionadas a alguna actividad física.

Mareos o desmayos.

Hinchazón en las partes periféricas del cuerpo (brazos o piernas) y que la hinchazón sea simétrica.

Aunque estos síntomas no son exclusivos de un padecimiento del corazón es necesario recibir atención médica especializada lo más pronto posible.

El Dr. López Cuéllar comenta que, para cualquier persona que cumpla las condiciones señaladas se le recomienda acercarse a un cardiólogo para recibir las revisiones periódicas requeridas.

MMV