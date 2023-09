Al estilo Marilyn Monroe, Kylie Jenner impacta con entallado y sensual vestido dorado en el Fashion Week de París

Muy al estilo Marilyn, Kylie Jenner dejó boquiabiertos a los asistentes de ayer en el Fashion Week de París con un vestido dorado muy parecido al que usó Monroe en el cumpleaños del presidente estadounidense Jhon F. Kennedy en 1962. Muchos años después la menor de las Kardashian evocaría aquel momento enfundada en una hermosa pieza para asistir al desfile de la firma italiana Schiaparelli.

Bastaron unos cuantos minutos caminando por la entrada del recinto para que Kylie se robara todas las miradas y causara gran impacto, más de lo normal. La prensa española asegura que en el instante en el que la socialité bajó de su auto dijo la frase: “Es hora del espectáculo”, a sabiendas de lo que su look iba a causar esa noche.

La empresaria dejó al descubierto la impresionante figura que posee | Foto: Instagram @kyliejenner

¿Cómo es el vestido que usó Kylie Jenner usó en el Fashion Week de París?

El vestido color champagne que definitivamente se convertirá en un icono para la empresaria brilló de sobre manera debido a que tenía miles de cristales bordados en toda su costura, pero otro detalle que también llamó la atención fue el impactante escote redondo en forma de cerradura que colgaban de los tirantes.

Jenner mostró la espectacular figura que posee en en el entallado vestido dorado dejando al descubierto su silueta en forma de reloj de arena, pero eso no es todo, para hacer un look completo digno de acaparar miradas, su cabello fue arreglado en ondas gruesas para mostrar un peinado formal pero no demasiado ostentoso para robarle miradas al verdadero protagonista de la noche.

En entallado vestido tenía miles de cristales de pies a cabeza | Foto: Instagram @kyliejenner

El cautivador vestido fue hecho a manos del diseñador estadounidense Daniel Rosberry, quien actualmente está al frente de Schiaparelli, y ha creado otras piezas igual de fantásticas pero para Margot Robbie, Lady Gaga, Adele y el memorable atuendo de Doha Cat rojo lleno de cristales de swarovski.

Kylie Jenner mostró apoyo a su hermana Kendall

La millonaria influencer asistió al evento también para apoyar la carrera de su hermana Kendall, quien fue una de las modelos que desfiló con Schiaparelli la noche del espectáculo de moda. Y por su puesto debía quedar retratado el momento en el que las hermanas triunfaron como solo ellas lo saben hacer frente a los reflectores.

Las hermanas posaron juntas con sus impresionantes vestidos | Foto: Instagram @kyliejenner

