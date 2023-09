Maya Nazor como diosa de las tendencias de otoño con arriesgado y ajustado conjunto rosa

Luego de colocarse como una de las famosas mejor vestidas del verano con trajes de baño dignos de replicar, Maya Nazor le da la bienvenida a otoño con looks perfectos para quienes buscan acaparar las miradas sin dejar de lado la elegancia y sofisticación que la caracteriza. La modelo lució un arriesgado conjunto en color rosa de falda y crop top con escote profundo que está cubierto con brillos en su totalidad.

Celebridades en todo el mundo se han convertido en la clave del éxito para la industria de la moda, pues ganan popularidad en las nuevas generaciones compartiendo parte de su estilo a través de sus diferentes cuentas marcando tendencia. Ante esto, importantes marcas los buscan para lucir algunos de los diseños que llegarán con fuerza durante la temporada y que los fans están dispuestos a replicar añadiendo el toque que es parte de su personalidad y que marca la diferencia.

Maya Nazor con look elegante en color rosa. Foto: IG @nazormaya

Maya Nazor tiene su sello en un estilo marcado por la elegancia con toques románticos, aunque no teme en sumarse a las tendencias y hacerlas suyas añadiendo lo sexy que también es parte de sus looks por el que acapara las miradas en redes sociales y resalta su impactante belleza. Tal y como lo hizo con su más reciente look en un delicado color rosa que llegará con fuerza durante otoño aún para los atuendos casuales.

Se trata de un conjunto cubierto con brillos en su totalidad que lleva una falda larga tipo lápiz que se ajusta perfecto a su figura y resalta sus curvas, lo complementa con un crop top de manga larga y escote profundo en “V” unido con pequeñas cintas que también dejan al descubierto su abdomen de acero. La prenda tiene olanes tanto en los hombros como en las mangas, detalles que aportan lo romántico a su look.

Look elegante de maya nazor, ideal para otoño. Foto: IG @nazormaya

Looks de Maya Nazor ideales para otoño

Aunque la modelo, quien reciente ocupó la portada de la famosa revista Playboy, arrasa en Instagram con atuendos llenos de color y elegantes también ha consentido a sus fans al dejarse ver con looks que se adaptan a cualquier evento al tratarse de prendas casuales que llegarán con fuerza en otoño gracias a su estilo cómodo.

Look casual tipo deportivo de Maya Nazor. Foto: IG @nazormaya

Ejemplo de ello el conjunto deportivo que lució durante su viaje a Bogotá, con el que complementó la tendencia de los tonos vibrantes del verano con lo cómodo para las tardes frías de otoño. Y es que optó por un ajustado pantalón tipo deportivo que complementó con un crop top de escote profundo y cintas al centro que tiene tirantes anchos para mayor confort. Lo combinó con nada más que tenis blancos.

Durante otoño los colores cálidos llegan para conquistar todos los atuendos, esto es algo que sabe muy bien Maya Nazor y su look con jeans ajustados es el alisado perfecto. Se trata de pantalones acampanados, parte de la tendencia Y2K, que combinó con una blusa a juego en tonos rojo, negro, blanco y amarillo con tenis de plataforma blancos.

Maya Nazor con look casual y vibras de otoño. Foto: IG @nazormaya

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar revive la moda de los conjuntos de pana y presume su diminuta cintura

Sherlyn en minivestido azul cielo muestra lo fácil que es lucir elegante esta temporada