El microbikini de infarto con el que Kim Kardashian reventó la tendencia del verano 2023

Dispuesta a todo por romper tendencias y robar las miradas a su paso, Kim Kardashian se ha convertido en un icono de la moda conquistando la industria con extravagantes atuendos aún durante sus vacaciones. Los días en la playa son el pretexto perfecto para lucir atuendos con los que derroche sensualidad y ejemplo de ello es el microbikini negro con el que presumió su envidiable figura.

“Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer cac* todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo”, es una de las declaraciones que la socialité hizo al The New York Times que causó gran impresión entre sus seguidores, pues indica que daría todo por lucir siempre impecable y sus atuendos son la primer apuesta de toda una rutina que sigue para ser el centro de atención en importantes eventos.

Kim Kardashian con microbikini negro. Foto: IG @kimkardashian

Sus días en la playa no son la excepción y aprovecha para lucir diminutos atuendos o diseños extravagantes que el pasado se han convertido en tendencia. Tal y como sucedió con el bikini “upside down”, que consiste en usar el sostén al revés modificando el diseño para crear un look diferente y ahora estrellas como Karol G, Bebeshita, Kylie Jenner, Ester Expósito y Laura Escanes lo llevan durante sus vacaciones.

La modelo llevó a otro nivel su traje de baño al lucir un delicado y revelador conjunto en color negro. La prenda tiene un diseño clásico en triangulo, aunque es su confección minimalista la que le ganó halagos en redes sociales ya que deja al descubierto su impactante figura con un escote pronunciado que va a juego con el bikini en el que dos pequeñas cintas delinean sus curvas.

Looks playeros de Kim Kardashian

La también empresaria, de 42 años, ha mostrado que cuando se trata de moda no teme en crear sus propias tendencias y sumarse a otras que generan gran comisión entre los fanáticos. Además, para quienes desean saber más sobre lo que podría llegar con fuerza en las siguientes temporadas, basta con ver su perfil de Instagram donde comparte detalles de sus atuendos.

Kim Kardashian luce bikini que brilla en la oscuridad. Foto: IG @kimkardashian

El traje de baño que lució este verano dio de qué hablar una vez más, aunque usuarios destacaron el ingenio de Kim Kardashian por llevar diseños nunca antes vistos. Y es que lo que muchos pensaron era un conjunto convencional, al llegar la noche se transformó en lo que todos desean para su guardarropa ya que brilla en la oscuridad.

Las transparencias son algo que no pasan de moda cuando de un look playero se trata y así lo dejó ver Kim Kardashian durante sus vacaciones en julio pasado, pues además de sumase a la tendencia Barbiecore con un bikini strapless con color rosa, llevó un elegante pantalón a juego que le permitió hacer un paseo en bicicleta con la comodidad que el momento ameritaba sin perder el estilo.

Bikini estilo Barbie de Kim Kardashian. Foto: IG @kimkardashian

SIGUE LEYENDO:

AriGameplays voló la tendencia de los microbikinis con un diminuto conjunto de látex

VIDEO: Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica se luce con sensacional bikini y se vuelve tendencia viral