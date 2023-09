¿Vestido con pantalón? La reina Rania de Jordania demuestra cómo usar esta combinación sin fallar en el intento

La reina Rania de Jordania es uno de los referentes de moda y estilo que triunfa a nivel mundial con cada look que lleva tanto a los eventos de caridad, a ponencias donde da los mejores discursos, a encuentros con su gente e incluso a comidas familiares, donde ella siempre se convierte en el centro de atención por llevar las combinaciones más trendy, elegantes y modernas. Es por ello que la esposa del rey Abdalá II es esa figura a imitar por mujeres jóvenes y maduras que quieren lucirse.

Aunque en distintas ocasiones la royal ha dejado en claro que los vestidos midi en todos los colores y confecciones son indispensables para el día a día, ya que nos pueden salvar de cualquier emergencia, en otras oportunidades ha sorprendido con looks aún más elaborados y con los que deja en claro que las tendencias de cada temporada nunca se deben de descuidar. Con la temporada otoño-invierno a nada de iniciar, Rania de Jordania ha comenzado a añadir a sus básicos del clóset algunas prendas infalibles para los próximos meses, pero lo que más llamó la atención es que no dudó en llevar la combinación más polémica.

¿Te gusta el estilo de Rania de Jordania?, así puedes llevarlo sin demasiado esfuerzo. (Foto: IG @queenrania)

¿Cómo combinar falda con pantalón? Llévalos así y conviértete en toda una reina

Desde hace ya un par de temporadas se viene advirtiendo del regreso de la combinación de vestido con pantalón, misma que por años ha dividido opiniones dentro de la industria de la moda, pues lo que para algunas es un "no" definitivo, para otras es un "must" que hay que lograr al menos una vez. Y en una reciente aparición, la reina de Jordania demostró que ella pertenece a este segundo grupo de fashionistas y que no tiene miedo a experimentar con su estilo sin sacrificar la elegancia, ¿seguirías sus pasos?

Esta semana la royal viajó hasta Londres, Reino Unido, para dar un poderoso discurso en el CogX Global Leadership Summit y para la ocasión se coronó como toda una experta en moda al llevar estas dos prendas que todas las mujeres tienen en su guardarropa. Por supuesto, llevó lo trendy a la máxima sofisticación y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para lograr llevar un vestido con pantalón sin fallar en el intento.

De acuerdo con la lección de moda de la reina Rania de Jordania, lo ideal es apostar por un pantalón de vestir en color negro, pues los tonos oscuros son magníficos para lucir elegante y además ayudar a que esta prenda se luzca de la forma más discreta posible; en cuanto al corte uno recto, slim o skinny son precisos para llevar esta apuesta del otoño-invierno 2023. Por otro lado, un vestido midi en color blanco le dará el toque distintivo a la imagen entera.

Así de icónica puedes lucir con esta controversial combinación. (Foto: IG @queenrania)

Para la ocasión, Rania de Jordania apostó por un vestido camisero blanco que recupera el porte gracias a un cuello y mangas largas, aunque para ese toque más desenfadado que no resta glamur, remangar las mangas y llevar los botones sólo abotonados hasta la altura de la cadera da la imagen precisa de sofisticación. Asimismo, la abertura del vestido ayuda a que el pantalón también quede a la vista.

Finalmente, para concluir su lección de moda, la reina agregó accesorios básicos con los que la elegancia y un lado chic se hacen presentes; entre ellos destaca un cinturón negro y con hebilla grande para estilizar la silueta. Por otro lado, un bolso de mano y stilettos en color negro le dan el toque final, mientras que las joyas ayudan a darle un poco de brillo al outfit. ¿Y tú, llevarías vestido con pantalón al estilo de Rania de Jordania?