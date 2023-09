¿Qué hacer para el cumpleaños de tu perro? las fiestas son una opción, así puedes festejarlo

Los animales de compañía se han convertido en una parte indispensable de la humanidad, pues especies como los conejos, hurones, peces o tortugas son de lo más comunes en los hogares mexicanos; sin embargo, quienes por décadas se han robado todo el protagonismo son los gatitos y los perritos. Estas dos especies han sabido ganarse el corazón de chicos y grandes hasta el punto de considerarlos en miembros más de la familia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 25 millones de hogares con mascotas, es decir, que existen al menos 80 millones de animales de compañía en cada vivienda y de los cuales se estima que 43.8 millones son perros, 16.2 millones gatos y cerca de 20 millones pertenecen a otras especies. Tomando en cuenta las cifras no sorprende que cada vez se busquen todas las formas posibles de consentirlos.

Las fiestas para mascotas cada vez son más elaboradas. (Foto: Cortesía Lesly Domínguez)

Por supuesto, no solo basta con tener los cuidados básicos como un lugar seguro para vivir, que tengan acceso al agua y a la comida o que reciban seguimiento veterinario periódicamente para cuidar su bienestar, sino también sacarlos a pasear, entretenerlos con juguetes o actividades e incluso darles momentos únicos como las fiestas de cumpleaños, aún si esto último divide las opiniones.

“Sí o sí se le tenía que celebrar”, Karla recuerda el festejo de XV años de su perrita, Cuba

Karla Soto es una joven de 24 años que para darle un día inolvidable a su perrita, Cuba, decidió festejarle sus 15 años de vida con una reunión que aunque fue pequeña demuestra lo que muchas personas sienten y dan por sus mascotas. Asimismo, en su conversación con El Heraldo Digital contó que aunque para muchas personas esto sea motivo de crítica, lo ideal es no juzgar y entender que el amor hacia los animales puede llevar a querer hacerles sus propios festejos.

Al sincerarse, reveló que tiene a Cuba desde que ella era sólo una niña, por lo que han crecido juntas y aunque siempre le ha demostrado su amor, esta es la primera vez que le organiza una fiesta solo para ella. “Nunca le habíamos celebrado así, o sea, sí, pero no con un gorrito o un pastelito. Le cantamos las mañanitas, algo que se me hizo muy bonito porque mi mamá y mi abuelita estuvieron allí presentes y hasta le dijimos palabras de amor. Cada una le dijimos lo que significa Cuba para nosotras y fue muy bonito”, dijo.

Karla creció junto a su perrita Cuba y así le agradeció. (Foto: Cortesía)

“La Cuba desde que yo tenía 8 años llegó a mí. Para mí ha sido como mi hija. Le dije que gracias por ser un perrito fiel, por siempre estar conmigo, por siempre seguirme, por ser muy fuerte porque ha pasado por muchas cosas y situaciones muy complicadas de salud. Le di gracias por ser fuerte, valiente, por seguir y más allá de ser una mascota es más de lo que imaginé que podía llegar a ser”.

A diferencia de algunas celebraciones perrunas o gatunas que se han vuelto virales en redes sociales donde la mascota celebrada está acompañada por su familia humana y sus amigos de cuatro patas, Karla recuerda que para los XV años de Cuba decidió hacer algo más privado pensando en el bienestar de su perrita. “Fue más familiar. No sé si por la edad se ha vuelto un poco más gruñona, territorial”, dijo.

De acuerdo con lo que Karla relató a El Heraldo Digital, el festejo de los XV años de Cuba se dio solo unos días después de su cumpleaños y aunque fue algo muy familiar gastó alrededor de 500 pesos mexicanos para el día tan especial. Según otras fuentes consultadas por este medio, este es el gasto mínimo que los dueños de mascotas suelen tener con sus animales de compañía en celebraciones como estas, aunque los gastos se pueden extender hasta más de dos mil pesos.

Cuba cuando era cachorra junto a su dueña. (Foto: Cortesía)

En el caso de Cuba no faltaron los globos, las serpentinas, los gorros de cumpleaños, además de un pastel para la ocasión en el que también entran pequeñas empresas que vieron un importante nicho de oportunidad en las celebraciones caninas. Según lo que contó Karla, para los XV años de su lomita eligió panqués de carne que son especiales para cuidar de su salud y ayudarla a pasar un momento de lo más agradable para ella y su paladar.

“Fue algo sencillito, pero para festejar bien”, dijo antes de indicar que el gasto total fue de entre 400 y 500 pesos, además de usar material reciclado como es el caso de los globos. “La persona que me ayudó con los panquecitos me hizo unos imanes con la carita de Cuba, una velita y unas galletas como regalo a parte de lo que yo le compré”.

Por otro lado, agregó que las personas que critican estas fiestas o celebraciones para las mascotas, nunca lograrán entender lo importantes que son hasta que tengan un animal de compañía. Es por ello que no dudó en recordar que cada quien le demuestra su amor a los animales de distintas formas y que ella en lo personal: “Estoy loca de amor, de felicidad, de orgullo porque tengo un perrito que ha sido muy fiel y ha estado conmigo, es mutuo”. Finalmente, Karla como una dueña responsable agregó que lo importante también entender que este tipo de acciones no sólo se deben de tener con los animales el día de su cumpleaños, sino que “siempre hay que estar con ellos”.

Cuba pasó por distintos problemas de salud. (Foto: Cortesía)

¿Las fiestas para perros son maltrato animal por “humanizarlos"? Experta responde

Aunque las fiestas para mascotas se han hecho cada vez más populares e incluso algunas de ellas virales en redes sociales por lo originales y bien organizadas que están, entre el público se han dividido opiniones. Pues mientras algunos dueños, como Karla, aseguran que es una forma de agradecerles a sus animalitos y darles un momento alegre, otros más afirman que se trata de una forma de maltrato porque se está humanizando a los perros, gatos y otras especies.

Es por ello que El Heraldo Digital también conversó con la doctora Claudia Edwards, etóloga y directora del programa Humane Society International México (HSI/ México), quien aclaró algunos de estos argumentos hasta esclarecer que sí y qué no está bien con estas fiestas para mascotas.

“Hay personas que pueden antropomorfizar a los animales, más que humanizar, porque humanizar es hacer a alguien o a algo familiar; cuando hablamos de humanizar es ver a alguien como parte de la familia. El problema está cuando la gente les da cosas que son solamente humanas al animal”, dijo.

Es común que en las fiestas de perros también vayan otros lomitos como invitados. (Foto: IG @canhijopastelero)

Sobre lo anterior recalcó que se puede llegar a dañar la salud de las mascotas y ahí sí existiría un riesgo; sin embargo, “tratarlos como parte de la familia no sería un problema si tratas a este ser con características específicas”, es decir, las que se tienen según su especie y necesidades. “Si la gente lo ve de esta manera y le quiere decir perrhijo no hay problema en realidad”, resaltó.

Por otro lado, especificó que las fiestas para mascotas por sí mismas no están mal, aunque se deben de tomar en cuenta otros factores para enriquecer el ambiente y no estresar al animal. Ante ello es primordial poner cosas que le gustan al perro, gato o cualquier otra especie, por ejemplo, que se le regalen juguetes para enriquecerse en el momento y todos los días, que se le prepare un pastel especial que no le hará daño.

“¿Cuándo estaría mal?, cuando le das cosas de humanos que lo podrían matar. Vamos a ponerle piñata; hay unos videos increíbles de perros jugando, brincando con su piñata y de verdad se ve que lo disfrutan. Entonces ese es otro enriquecimiento físico para el animal que está padrísimo. Ahora, si haces la piñata y el perro está asustado por la gente gritando, entonces es un problema”.

Los pasteles y decoración suelen ser temáticos. (Foto: IG @canhijopastelero)

A pesar de ello, la doctora Edwards recuerda que hay momentos en los que se puede estresar a los perros por celebraciones como estas y algunas formas de identificarlo es prestando atención a su cuerpo, pues aunque lo parezca no lo podría estar disfrutando. De acuerdo con la experta, las señalas de alarma son las orejas hacia atrás, mete la cola entre las patas, se relame los labios e incluso podría huir; en estos momentos hay que evitar cantarle, el ruido, las velas, etc. Y seguir el festejo de otra manera.

“Hay que tener una mente abierta y sobre todo entender a nuestros animales. No juzgar al cómo las personas muestran amor porque cada quién lo muestra distinto, pero las que hacen este tipo de fiestas no solo demuestren su amor con esto, sino que también los lleven al veterinario, esterilicen a los animales, que tengan sus vacunas, ejercicio, alimentación nutrida también es una forma de demostrarles que los amamos día con día”, indicó.

¿Cómo tener una fiesta para perros segura?

Los pasteles para este tipo de fiestas deben de ser especiales y con productos y alimentos que no pongan en riesgo el bienestar de las mascotas, entre ellos es muy importante descartar el chocolate, que sean ricos en azúcar, ajo, cebolla, leche o cáscaras de frutas que pueden ser tóxicos y dañinos para la salud de los lomitos e incluso que les causen alergias. Cabe resaltar que los colorantes son vegetales y no le causan ningún daño al animal.

Al contratar algún servicio asegúrate que nada ponga en riesgo a tus perritos. (Foto: IG @canhijopastelero)

En entrevista con Juan y Laura Aguirre, fundadores de Canhijopastelero, nos contaron todo lo que hay detrás de esta industria de fiestas pensadas exclusivamente para nuestras mascotas y tal y como recuerda una de las fundadoras surgió por la propia necesidad de consentir a su animal de compañía sin poner en riesgo su vida. Ellos han llevado su emprendimiento de pasteles especiales para animales en Monterrey y después a Chihuahua, donde la aceptación ha sido muy buena.

Sin embargo, durante la coversación también externaron que uno de los mayores retos a los que se enfrentaron fueron a las críticas por “humanizar” a los perros, algo que han logrado superar y encontrado una “normalización” a los festejos para mascotas con productos aptos para ellos. Por supuesto, los pasteles o galletas no son los únicos que ofrecen, pues la decoración como letreros, serpentinas o gorritos de cumpleaños e incluso otros artículos de uso diario como collares o juguetes.

“El producto del perrito es con proteína de pollo y el de gato lo hacemos con atún, sí cambia. Nuestros productos están compuestos por avena molida y la proteína como pechuga, mollejas, hígado y zanahorias. La decoración es puré de papa con colorante de grado alimenticio sin azúcares ni sales”, dijo el también chef Juan no sin antes recordar que los ingredientes naturales se ajustan a cada especie. De acuerdo con los emprendedores, sus clientes se pueden gastar desde 300 hasta 800 pesos tan sólo por los pastelitos.

¿Y tú, le harías una fiesta a tus mascotas? (Foto: IG @canhijopastelero)

Al igual que Karla Soto, muchas personas prefieren celebrar los cumpleaños de sus mascotas en un ambiente familiar dentro de casa; sin embargo, no es lo único que se puede realizar en pleno 2023, ya que incluso en los parques o en otros espacios públicos estas celebraciones también se hacen presentes. Pero también los hoteles para perros o pensiones son espacios seguros en los cuales tener un momento de felicidad y festejo.

De acuerdo con Nohemí Treviño, gerente del hotel "Pet Village" para perros, también se organizan eventos un poco más organizados en los que los paquetes incluyen desde la decoración, invitados, el pastel, bolsitas con regalos para las mascotas y hasta sesiones de fotos. Pues si en algo coincide ella y los hermanos Aguirre es que las fiesta para lomitos también suelen ser temáticas.

En promedio los clientes se gastan entre mil 500 y dos mil 500, pero cada centavo vale la pena y es que hasta en los videos virales, publicaciones que conquistan el Internet y los propios organizadores de fiestas dicen que “nosotros pensamos que los perritos sí saben y entienden”, y por supuesto lo disfrutan.