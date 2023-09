3 looks inspirados en el estilo de Ángela Aguilar para celebrar el 15 de septiembre con elegancia

Sin duda alguna, Ángela Aguilar es una de las grandes promesas del regional mexicano ya que su espectacular voz se ha posicionado como una de las favoritas del público, pero además de su indudable talento, la joven de tan sólo 19 años se ha convertido en una referencia de moda ya que poco a poco ha construido un estilo que si bien se destaca por su elegancia y comodidad, no deja de lado las tendencias juveniles que reinan el mundo de la moda.

De la misma forma, a pesar de haber nacido en Los Ángeles, California, EE.UU., la joven cantante no olvida sus raíces mexicanas ya que su implacable estilo a la hora de vestir incorpora prendas típicas de México, acompañadas de prendas básicas como pantalones de mezclilla y faldas, lo que le dan a su estilo un toque único y moderno que es perfecto para el mes de septiembre, así que si aún no te has decidido por tu outfit para el 15 de septiembre, puedes usar de inspiración el estilo de Ángela Aguilar.

La joven es considerada una promesa del regional mexicano por su espectacular voz.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Los looks más icónicos de Ángela Aguilar para celebrar septiembre

Es así como Ángela Aguilar es la mejor referencia por si aún no sabes que usar este 15 de septiembre, ya que su estilo logra fusionar los colores y patrones típicos de México con prendas más modernas y cómodas, logrando así un balance perfecto que recae en la elegancia; de la misma forma, estos atuendos son muy fáciles de replicar, por lo que aquí te muestro tres looks icónicos que puedes usar de inspiración para vestirte en esta noche de celebración.

Inspírate en los mejores looks de la cantante para verte radiante este 15 de septiembre.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Blusa floral con pantalones wide leg

Ángela Aguilar es una maestra en la moda patriótica, y su estilo nos encanta, ya que combina la comodidad con el estilo; para este look, opta por unos cómodos jeans que te permitan moverte libremente mientras te sientes fabulosa y combínalos con una blusa floreada y colorida que aportará alegría a tu conjunto, además, elige zapatos que complementen tu paleta de colores para darle un toque vibrante a tu look. Los pantalones wide leg le darán el toque de modernidad al conjunto, mientras que la blusa con motivos florales es perfecta para reflejar el espíritu patrio de la temporada.

Si debes ir primero al trabajo y no tienes tiempo de cambiar tu atuendo para la noche patria, esta propuesta es ideal para ti.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Look monocromático con falda típica

Si quieres usar una prenda con historia y que represente dignamente las raíces mexicanas, puedes optar por usar una falda típica en color negro y con motivos coloridos, pero para lucir aún más sofisticada, puedes crear un look monocromático con un top negro, ésto creará un contraste elegante y sofisticado que suele funcionar bien con cualquier paleta de colores y aporta un toque de formalidad al conjunto, de la misma forma podrás hacer que la falda sea el centro de atención mientras te mantienes elegante en todo momento.

Este look es ideal para presumir tu falda favorita.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Conjunto en tonos neutros con botas vaqueras

Si quieres hacer que tus botas vaqueras sean las protagonistas del look, puedes probar con usar unos skinny jeans con una camisa en tonos neutros y las infaltables botas ya que éstas son un ícono de la moda mexicana y, al combinarlas con jeans ajustados, logras un look que combina tradición y contemporaneidad.

De la misma forma, estos pantalones son conocidos por su comodidad y versatilidad, por lo que te permiten moverte con facilidad y estar muy cómoda en todo momento, igualmente las botas suelen tener un diseño llamativo y detalles en el talón y la puntera, por lo que combinarlas con unos skinny jeans más simples y ceñidos crea un equilibrio visual y permite que las botas sean el centro de atención en tu conjunto.

La combinación de skinny jeans y botas vaqueras es versátil y adecuada tanto para eventos formales como informales.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

No es un secreto que Ángela Aguilar es una de las jóvenes con más estilo, ya que en su carrera ha consolidado su imagen como una llena de elegancia y gracias a que cada uno de sus conjuntos está hecho con prendas básicas que todas tenemos en casa, por lo que recrearlos es bastante sencillo; es así como además de ser una talentosa cantante, también es un ícono de la moda que es seguida por mujeres de todas las edades.

