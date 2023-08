5 señales para saber si tu hijo está siendo violentado en su escuela, según experta

Hay diversas señales con las cuales se puede identificar cuando una niña o un niño menor de 10 años está siendo violentado por sus cuidadores, maestros o docentes en su plantel escolar. Identificar estos indicios es sumamente importante por lo que siempre se debe prestar atención a las conductas de los menores, especialmente cuando su comportamiento está siendo inusual y en caso de que detectar que efectivamente hay un problema de acoso o violencia se debe actuar de inmediato.

Susana García, psicóloga clínica, directora del Centro de Desarrollo Integral, describió para El Heraldo de México, una serie de señales que pueden ser un claro indicio de que un pequeño está sufriendo violencia en su escuela y de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México 2 de cada mil niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años en el país fueron víctimas de violencia física escolar en México durante 2021 (1 de cada mil mujeres y 2 de cada mil hombres).

Las señales que muestra un niño menor de 10 años cuando es violentado son muy evidentes | Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los Registros de lesiones 2019-2022 de la Secretaría de Salud, en 2022, 558 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en escuelas. 38.4% de las víctimas eran mujeres y 61.6% hombres. Por otro lado, siete de cada 10 víctimas eran adolescentes de entre 12 y 17 años (70.4%), mientras una de cada cuatro tenía entre 6 y 11 años (24.4%) y una de cada 20 eran niñas y niños de 1 a 5 años (5.2%).

5 señales de que mi hijo está sufriendo violencia en su escuela

La experta aclaró que la violencia se puede dar de manera física, verbal, psicológica y sexual y serán los primeros cuidadores quienes pueden comenzar a identificar los comportamientos anormales en los infantes. Cabe destacar que no necesariamente tienen que presentar estas 5 señales en caso de que estén sufriendo violencia.

Es importante romper la "ley del hielo" en caso de que el infante no quiera hablar | Foto: Cuartoscuro

1. Ley del silencio

Esta se manifiesta cuando el niño no quiere hablar o no quiere comunicar lo que está pasando, se mostrará serio y empezará a presentar inseguridad y desconfianza, es probable que ponga excusas como enfermedades o malestares para no querer asistir a la escuela.

2. Heridas o síntomas físicos

Detectar síntomas físicos como heridas, lesiones, moretones o cualquier característica de laceración y que se desconozca el motivo por el cual apareció en su cuerpo.

3. Enurecis o ecopresis

La encopresis, es una incontinencia fecal o evacuación involuntaria, mientras que la enuresis, también conocida como incontinencia nocturna es la micción involuntaria mientras se duerme a una edad en la que se espera que el niño ya no se orine durante la noche.

Es importante verificar y cuestionarle cualquier herida | Foto: Cuartoscuro

4. Negación a realizar actividades escolares

El menor suele reusarse a hacer actividades de la escuela, como tareas, sin embargo, también puede negarse a hacer acciones de recreación como convivios en el instituto o tareas extracurriculares, ya que puede existir una asociación de lo que vive por parte de la persona que lo está violentando.

5. Timidez

Cambio drástico en su actitud, sobre todo a nivel psicológico, el menor puede volverse introvertido y retraído socialmente, características no muy comunes en niños y niñas.

¿Qué hacer si el niño o niña presenta una o varias señales de violencia?

La psicóloga aconseja mantener una relación sólida basada en la confianza, por lo que en primera instancia sugiera romper "la ley del hielo" y hacerles ver a los niños que a pesar de cualquier situación que estén viviendo, los padres o cuidadores principales los van a acompañar en el proceso.

Los primeros en detectar estas señales son sus cuidadores | Foto: Cuartoscuro

A su vez, recomienda buscar las fuentes observadoras, como los compañeros de su escuela, padres de familia u otras personas inmersas en el ámbito educativo, que no precisamente tengan que ser los docentes para entablar una conversación al respecto. Pero también indica que puede ser buena opción preguntar directamente al infante si está sufriendo violencia en el colegio.

Es fundamental, actuar inmediatamente en caso de que se confirme algún tipo de violencia, sobre todo cuando ya existen antecedentes y se ha realizado de manera continua. La psicóloga pide buscar ayuda externa y no de la institución, es decir, de autoridades para que actúen de manera parcial y se comience a investigar de manera urgente lo que sucede en la escuela.

Aunque no es tan común, también existe la violencia por parte de alumnos a profesores | Foto: Cuartoscuro

Violencia estudiantil contra profesores

Aunque la violencia de estudiantes hacia el docentes no es un tema nuevo, pero en los últimos años ha detonado esta problemática. En una investigación hecha en México publicada por la biblioteca electrónica SciElo se encontró que hay diversas formas de violencia que ejercen los alumnos hacia profesores y tras el análisis de los datos, se identificaron cuatro categorías: violencia verbal, violencia física, violencia patrimonial y violencia virtual. Se considera que los tipos de violencia pueden darse de forma directa e indirecta, y pueden infligirse desde lo individual o lo grupal. Las causas a las que se atribuye la violencia son distintas según la perspectiva de docentes y estudiantes.

Susana García explica que muchos de estos comportamientos violentos de estudiantes a docentes surgen desde casa donde podría existir la ausencia de valores y empatía; en la mayoría de los casos están reproduciendo esta violencia en otros lugares como la escuela. La psicóloga pide que en caso de que los padres se percaten de que sus hijos son los agresores también se debe atender de inmediato la situación, por lo que señala que es muy importante que al educar a los menores desde niños se les ponga límites y se aclare que se puede y que no se puede hacer.

