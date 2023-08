¿Tienes tu cocina desordenada? Este es el profundo significado de mantenerla tirada, según experta

El desorden puede definirse como un estado de confusión en espacios públicos, hogares o en el propio aspecto. Seguramente, por lo menos alguna vez en la vida todos hemos convido con alguien desordenado o uno mismo lo es en poca o gran medida. Sin embargo, más allá de ser una simple característica de personalidad, tiene un significado mucho más profundo que los especialistas han estudiado por años para dar con una explicación lógica.

Algunos expertos en la conducta humana aseguran que cuando una persona comienza a ser desordenada se debe a diversos motivos, como estrés, apatía, problemas de comunicación o incluso, en el peor de los casos, depresión. Además, algunos otros interesados en el tema aseveran que no tiene el mismo significado tener desorden en la habitación, en la sala, en la oficina o la cocina, los lugares donde pasamos más tiempo.

Con no lavar 1 día los traste, se acumulan y generan caos. Foto: Pexels

¿Qué significa tener desordenada la cocina?

Para la coach y terapeuta Vero Banega, el acumulamiento de cosas en el hogar y el desorden están relacionados a diferentes clases de miedos: como miedo al cambio, miedo, a ser olvidado o a olvidar, miedo a la carencia, que a la vez simbolizan confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad y puede significar incertidumbre acerca de tus metas o identidad. Además, dependiendo del lugar donde se acumule el desorden, es el mensaje o señal que se está emitiendo

La coach menciona que independientemente del tiempo que tengamos para ordenar, o del espacio que tengamos en la casa, el desorden está mostrando algo más. Lo anterior deriva en un problema que crece como una bola de nieve y que es importante saber detectar para conseguir un hogar agradable y sentirnos bien en nuestro propio entorno.

"Si hay desorden en la cocina, el mensaje o señal es de resentimiento o de fragilidad sentimental", escribió la terapeuta en Instagram.

La cocina es una parte de la casa fácil de ensuciar. Foto: Piabay

Por otro lado, de acuerdo con la doctrina del Tao, el desorden en la cocina, donde hay continuos desperfectos o son áreas fáciles de ensuciar, es probable que sientas que tienes problemas económicos, que no te rinde el dinero o no sabes cómo generarlo. La cocina es una parte de la casa que simboliza salud del cuerpo, por lo que entre más prolongues la reparación o su limpieza puede que tengas una cadena de problemas que no terminas de entender.

SIGUE LEYENDO

¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? 3 consejos para practicarla

Inteligencia emocional en el amor: 3 consejos para practicarla en pareja