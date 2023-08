Los mejores días para cortarte el cabello en septiembre y que crezca rápido, según el calendario lunar

A lo largo de la historia hay diversas teorías y estudios que explican cómo las fases lunares tienen un efecto sobre el comportamiento humano incluso en los patrones de sueño, sin embargo, también se dice que de acuerdo a la fases de este satélite hay energías positivas que también influyen en las personas, por ello, se recomienda que durante algunas etapas en específico se realicen ciertas actividades o se tomen algunas decisiones importantes.

Al respecto, la reconocida marca alemana de cosmética Schwarzkopf, señala que algunos de estos días son benéficos para cortarse, teñirse y cuidar el cabello, pues de hacerlo con respecto al calendario lunar hay fechas que inciden de manera positiva para que este crezca sano y fuerte, así que si estás por realizarte un cambio de look o solo quieres despuntarlo, lo más conveniente es hacerlo durante una fecha específica.

La luna llena será un buen día para cortar el cabello | Foto: Pinterest

¿Cuáles son las mejores fechas para cortarte el cabello en septiembre 2023?

Fecha para que crezca el cabello

Si lo que deseas es tener una cabellera larga en pocos meses, los días que debes fijar en tu calendario son los días: 3, 4, 5 y 7 de septiembre, cuando la Luna esté en cuarto menguante, así como el 22 de septiembre en cuarto creciente. Pero si lo que quieres es tener un crecimiento fuerte, lo mejor es ir a la estética el 8, 9 y 10 de septiembre.

La Luna en Cuarto Menguante ayudará a que crezca rápido | Foto: Pinterest

Look permanente

¿Quién no quisiera que un nuevo corte les durara por varios meses? La mayoría de las personas que se realizan un corte de pelo específico tiende a durar con la forma un par de meses, sin embargo, con el paso de los días irá perdiendo la forma con el crecimiento del cabello, pero si acudes con el estilista el 4 y 15 de septiembre, día de Luna Nueva, es más probable que el estilo que pediste dure más días y eso no significa que no crecerá, por el contrario.

Día para tratar el cabello maltratado

El 29 de septiembre se registrará Luna llena, en esta fase se producen mareas agitadas por lo que es recomendable cortar y tratar el cabello dañado, seco, quebradizo y sin vida. Por lo que se sugiere que este día sea el indicado para cortarlo, pues se dice que ese día favorecerá mucho para la regeneración profunda, es recomendable hacerlo entre las 6 de la mañana y las 12 del día.

Si quieres una restauración profunda lo mejor será cortar o hacer un nuevo look el 29 de septiembre | Foto: Pinterest

Cabello dañado por químicos

Durante la Luna menguante, el 7 de septiembre se recomienda cortar el cabello que esta muy dañado por químicos como decoloraciones, tintes o alisados de keratina, también es ideal para que se corten el pelo las personas que tienen mucha melena, este día su cabello crecerá mas despacio.

El 7 de setiembre ayudará a los cabellos con mucho volumen | Foto: Pinterest

SIGUE LEYENDO

Superluna azul 2023: 3 rituales para aprovechar la energía y atraer buena suerte a tu vida

Toma nota, estos son los signos a los que la luna llena del 30 de agosto les cambiará la vida por completo