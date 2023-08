El microbikini rosa con el que Arleth Terán reventó la tendencia de verano 2023 | FOTOS

El verano ha significado un derroche de glamour gracias a famosas que no han dejado de compartir detalles de sus atuendos playeros, siendo los trajes de baño la estrella de cada look. Uno de los conjuntos que atrapó las miradas de los internautas fue el de la actriz Arleth Terán, pues se trata de un diseño estilo Barbie con el que presumió su envidiable figura y bronceado perfecto junto a un fuerte mensaje de empoderamiento.

A sus 46 años, la actriz sigue marcando tendencia con sus atuendos de los que da más detalles en su cuenta de Instagram. Aunque los viajes se encuentran entre sus actividades favoritas y la playa como el destino ideal para unos días de descanso, algunas de las postales son recuerdos de su faceta como modelo en la que da muestra de su talento y arrolladora belleza, algo que la mantiene como una de las famosas más queridas en la industria.

Bikini rosa de Arleth Terán. Foto: IG @arleth_teran111

Tal y como lo hizo con la fotografía en la que posa usando un delicado bikini en color blanco con estampado circular en tonos rosa. Se trata de un conjunto confeccionado clásico triangular que le permitió restar su bronceado perfecto y figura envidiable. Lo combinó con una chamarra vaquera corta en tono azul celeste a juego con su maquillaje y ondas en el cabello.

“Veo esta foto y digo: chamacas no se queden con ganas de hacer y vivir lo que quieran, los años se van en un abrir y cerrar de ojos, no pierdan su tiempo pensando en lo que opinen los demás, vivan y dejen vivir, pero vivan. Dejen de perder el tiempo comparándose, bendito Dios no había redes sociales y éramos tan felices porque quien te quiere mueve el mundo para estar contigo”, escribió la actriz.

Bikini en tonos café de Arleth Terán. Foto: IG @arleth_teran111

Los mejores bikinis de Arleth Terán para el verano

La actriz de “La reina soy yo” no deja de compartir algunos recuerdos de sus viajes a la playa, siempre inspirando a sus más de 200 mil seguidores a replicar algunos de sus atuendos. Además, posee un gran gusto por la moda que la convierte en la referencia perfecta cada temporada y el verano no fue la excepción con bikinis que la suman a las tendencias del momento.

Ejemplo de ello, el conjunto que lució con un estampado tipo animal print en tonos verde, blanco y café que son ideales para el otoño y que ayudan a resultar el bronceado dando mayor protagonismo a los destellos naturales de la piel. Lo complementó con ondas estilo sirena en el cabello y un brazalete dorado que va perfecto con el resto de su look.

Arleth Terán posa con elegante bikini negro. Foto: IG @arleth_teran111

Aunque para muchos el negro es un color que podría dar una apariencia triste o apagada en los trajes de baño durante el verano, se ha convertido ya en un básico de cualquier guardarropa ya que no pasa de moda y aporta elegancia a cualquier look. Además, por su versatilidad se puede combinar con cualquier otra prenda o crear nuevos atuendos usando piezas de otros bikinis.

