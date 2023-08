¿Cómo detectar cuando el estrés ya está dañando tu vida? Esto dice un experto

Se puede decir que el estrés es un rasgo distintivo en las sociedades actuales. Las presiones sociales, culturales e individuales, hacen que las personas se sientan cada vez más angustiadas, afectando con ello su salud mental y física.

Y aunque de acuerdo con Moain Abu Dabrh, médico especialista en la Clínica Mayo, una cierta cantidad de estrés puede incluso ser positiva para concentrarnos en conseguir ciertas metas, es bueno saber cuánto es suficiente y no hace daño.

¿Cuánto estrés es bueno para la salud?

Sentir estrés es natural. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés), el estrés no es otra cosa que la respuesta física o mental a un evento impactante, que puede suscitarse en prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida.

El estrés es, en realidad, algo cotidiano. Foto: Pexels

“Es muy importante entender qué es el estrés y preguntarte cómo se manifiesta en tu vida a diario. Hay algunas cuestiones que no son del todo negativas, hay un estrés que puede ser positivo e incluso saludable, pues provoca que comamos mejor, que nos movamos, que hagamos ejercicio, etcétera.

“También hay algunas estrategias, cuando ya sufrimos estrés, para reducirlo, tales como la conexión social, tener un hobbie, tener conciencia, no solo de las cosas que hacemos, sino también de las cosas que sentimos y manifestar gratitud”, señala el doctor Moain.

El NIMH explica que el estrés desaparece una vez que la situación que lo provocó se resuelve, de una u otra manera. Cuando esto no sucede, suele provocar episodios de ansiedad, los cuales sí pueden afectar tu vida diaria.

¿Cuáles son las señales de alerta ante el estrés?

Por suerte, las situaciones que hacen que el estrés se salga de control pueden ser detectadas prestando un poco de atención a ligeros cambios en la salud y el comportamiento, lo que es fundamental para buscar la ayuda necesaria.

Ante una situación de estrés, es importante no aislarte. Foto: Pexels

“Tenemos que empezar a preguntarnos cómo nos está afectando el estrés que sentimos. Hay que empezar a pensar: ‘¿me siento diferente?’ A lo mejor estoy reaccionando de una forma que no lo solía hacer, me está faltando la paciencia todo el tiempo o me siento ansioso

“Hay que poner atención a todas las manifestaciones, en particular a las emocionales, que a veces no las tomamos en cuenta. Hay gente que dice ‘me siento más denso, me late más rápido el corazón’ y piensa en el estrés como algo cotidiano porque lleva sintiéndolo meses o años. Cuando dura demasiado puede empezar a ser peligroso”, detalla el investigador.

Moain recomienda también hacer caso de los familiares y los amigos, puesto que ellos son la mejor referencia cuando nuestra forma de relacionarnos cambia drásticamente. Si las preguntas sobre tu estado de salud se hacen más constantes, no lo dudes: es momento de tomar medidas para reducir tus niveles de estrés.

Una situación estresante que se prolonga puede causar ansiedad. Foto: Pexels

¿Cómo reducir el estrés en la vida diaria?

Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que no existe una solución universal para el estrés, sí existen algunas prácticas positivas que pueden llevarte a sentirte mejor contigo mismo y a encarar los desafíos de cada día de mejor manera.

“No hay una sola solución, no es que un solo consejo va a servir para reducir el estrés en todos. Hay algunas recomendaciones generales, pero sí debemos tener en cuenta que lo que funciona para uno podría no funcionar para todos.

“Tengo que pensar cuál es mi condición de salud. En Estados Unidos nos recomiendan hacer entre 150 y 200 minutos de ejercicio moderado, los médicos siempre mencionamos que hay que cuidar la cantidad de los alimentos, pero también la calidad, que sean alimentos de buena calidad es muy importante”, señala Abu Dabrh.

Ser amables con nosotros mismos es clave para dominar el estrés. Foto: Pexels

El experto señala que otros aspectos que debes vigilar es la cantidad de sueño reparador que tienes, pues una marca óptima está entre las 7 u 8 horas por jornada, además de mantener una fuerte conexión social con la gente que amas.

“Cuando estamos estresados tenemos que entender lo que podemos y lo que no podemos hacer. Tenemos que ser amables con nosotros mismos, entender que cambiar hábitos toma tiempo, reducir el estrés toma tiempo, pero lo más importante es entender que cada pequeño cambio cuenta”, concluye.