Los 3 peinados para cabello corto muy fáciles de hacer y que te harán estar a la moda

Cada día el clima nos recuerda que el otoño está más cerca de entrar y con ello las nuevas tendencias de moda que muchas amamos ya que los abrigos, suéteres y botas altas se convertirán en los sofisticados protagonistas del street style, pero otro de los elementos que no debe dejarse pasar es el cabello ya que el llevarlo peinado puede agregar mucho estilo a nuestro look sin importar la temperatura del exterior.

De acuerdo con las expertas en moda, los peinados bonitos pueden añadir un toque de elegancia y estilo a tu apariencia, además de complementar perfectamente tus conjuntos de otoño, ya sea que estés usando un abrigo elegante, un suéter acogedor o accesorios de moda de la temporada, así mismo, puedes combinar tu cabello con tus prendas de vestir para lograr una apariencia sofisticada, lo que también te ayudará a protegerlo de los cambios de temperatura.

Cambiar tu peinado de vez en cuando puede ser una forma refrescante de enfrentar el nuevo clima y la nueva temporada.

3 peinados ideales para cabello corto en esta temporada de Otoño-Invierno 2023

Ahora bien, el cambiar tu peinado también es una forma refrescante de enfrentar el nuevo clima y la nueva temporada ya que a pesar de que pienses que este es un cambio mínimo, el probar nuevos peinados te puede dar la sensación de un nuevo comienzo; de la misma forma podrás expresar tu creatividad y estilo personal. Si tu melena es corta, aquí te presento tres peinados que conquistarán con su elegancia y sofisticación, siendo apropiados para todos los tipos de cabello, ya sea grueso o fino, rizado u lacio.

Puedes jugar con diversos looks, desde recogidos elegantes hasta ondas sueltas, para adaptarte a diferentes ocasiones y estados de ánimo.

Chongo mini

Si aún no has desarrollado tus habilidades de peinado, esta es una opción perfecta para comenzar ya que además de ser demasiado fácil de realizar, te hará lucir hermosa en cualquier ocasión ya que a pesar de que se pensaba que los chongos eran sólo para las melenas largas, se ha demostrado que eso no es así debido a que su versatilidad ayuda que se ajuste a cualquier longitud de cabello; si tienes el pelo corto, es posible que un chongo alto no sea factible debido a la longitud sin embargo, puedes optar por un chongo a media altura o bajo y si quieres agregar algún accesorio extra puedes buscar algún pañuelo o pinza para convertir este peinado en tu aliado de estilo.

Este peinado es versátil y se ajusta cualquier tipo de cabello.

Con trenzas pequeñas

Esta tendencia en peinados ha ganado mucha popularidad debido a su facilidad para realizarlo y la capacidad que tiene para complementar cualquier look. Si estás buscando tener la cara despejada, pero si sentirte apretada durante todo el día puedes optar por realizar las clásicas trenzas de boxeadora y agregar un toque diferente formado dos chongos pequeños al final de tu cabello, lo que le dará un giro a este peinado.

Este estilo combina trenzas con un toque de pulcritud, ya que no obstruye el rostro.

Con banda deportiva

Si quieres una opción en donde puedas llevar el cabello suelto, pero sin preocuparte por el viento, tienes que probar las bandas deportivas que son accesorios muy populares para dar un toque deportivo y atlético al cabello. La tendencia para la temporada Otoño-Invierno 2023 sugiere llevarlas en la parte frontal del cabello, permitiendo que el rostro esté completamente visible sin que el cabello lo cubra, pero lo esencial es animarse a experimentar y jugar con esta tendencia hasta encontrar el estilo que más te guste.

Este accesorio te hará sentirte cómoda sin tener el cabello en la cara.

El otoño suele traer consigo vientos más fríos y secos, lo que puede afectar la salud de tu cabello, por lo que llevar peinados adecuados puede ayudar a protegerlo de los elementos y reducir el daño causado por el clima. Así mismo, los peinados son una forma de expresar tu estilo y personalidad y en otoño, puedes optar por peinados que reflejen la atmósfera de la temporada, como recogidos elegantes o peinados con accesorios de colores cálidos.

