Belleza: 3 cortes de cabello que te hacen ver más joven y son tendencia en otoño 2023

El refrán popular dice "de la moda lo que te acomoda", idea que se ha hecho muy popular pues durante años nos han hecho creer que el cabello corto no favorece a cualquiera, y la realidad es completamente contraria, pues hay un corte de cabello que es muy favorecedor para todos los tipos de rostro, ya que ayuda a afinar las facciones y nos permite la libertad de sentirnos frescas y son tener que preocuparnos por pasar horas arreglando nuestro peinado.

Hablamos del corte bob, un clásico que se ha ganado el gusto de mujeres y hombres y que se posicionó en el 2022 como el favorito de estilistas ganando la corona de rey, pues su practicidad y estilo ha cautivado a todxs, se creyó que este estilo de cabello quedaría en el olvido para este 2023, pero es todo lo contrario, pues se suma a las nuevas tendencias que veremos dominar la temporada de otoño.

El bob corto favorece a personas con el cabello rizado, pues resta volumen. Foto: Pixabay

Otoño, el momento perfecto para un cambio de look

Si estabas esperando el momento ideal para un cambio de look pero no te habías animado el otoño es ideal pues se relaciona con una etapa de renovación, los árboles cambian sus hojas, por lo que naturalmente es un momento perfecto para nuevos bríos y qué mejor que con un nuevo estilo en el corte de cabello.

En el mundo de la peluquería se renuevan las tendencias en mechas, tintes, colores, formas, hay un abanico de posibilidades para crear un nuevo look, pero lo más importantes es elegir uno que te haga sentir cómoda, pues debes tomar en cuenta tus facciones, la forma de tu cara y el largo que deseas mantener.

Piensa bien antes de decidir un corte

Solemos pensar que "no pasa nada", "el cabello crece", pero si el resultado no es el que esperamos tendremos que esperar varias semanas para volver a sentirnos cómodas con nuestro cabello, por eso es mejor pensar antes las opciones y no dar un tijeretazo en un momento de emoción.

Si tienes el pelo fino, una buena opción son cabelleras a la altura del mentón ya que te aportan volumen. Foto: Pixabay

3 cortes de cabello que serán tendencia, además el bob, este otoño

El pelo corto sigue dominando las tendencias de este año, las mini melenas variaciones del bob son perfectas para esta temporada, pero también se posicionan algunas medias melenas que aportan frescura y te hacen ver mucho más joven.

Corte clavicut

El clavicut que llega justo a la altura de la clavícula y el mentón y una de sus cualidades es que es perfecto para dar volumen pues se puede llevar en capas.

El clavicut es un corte de largo medio, muy versátil. Foto: Instagram

Corte Pixie

Ahora que si eres mucho más atrevida puedes optar por el pixie, ese corte tipo boy que ha causado sensación entre algunas celebridades como Emma Watson y que cada vez es más popular.

Sin duda es un corte que rejuvenece, pero es para las más atrevidas. Foto: Pixabay

Melenas XL

La novedad para este otoño son las melenas XL, así como lo lees, contario a todas las tendencias que se venían manejando ahora el cabello extralargo se posicionará como uno de los favoritos.

Loreto Peralta usa el cabello muy largo y los tonos rubios estarán de moda este otoño. Foto: Instagram

Si estás buscando un cambio de look y no quieres algo tan radical hay alternativas, pero si eres más atrevida es momento ideal de aprovechar y cerrar el año de manera renovada. Debemos dejar claro que aunque el bob se mantiene en el gusto de todxs sus variantes son muchas y persisten en el gusto de los estilistas internacionales.

