5 consejos de organización para que el regreso a clases no te devore

Muchos estudiantes ya comenzaron sus clases en este agosto del 2023; algunos pasaron a otro nivel educativo y otros más todavía se encuentran de vacaciones, sin embargo todos tienen un punto en común y es que están a punto de ser presas del famoso estrés escolar, el cual tiene lugar debido a las fechas de entrega, exámenes y exposiciones que ya comenzaron a agendar muchos profesores, algo que si bien puede ser interpretado como una forma de organizar tus pendientes, en realidad muchas veces es visto como un detonante de la ansiedad.

Por ello, antes de que comiences a divagar pensando que no podrás con este nuevo ciclo escolar, es importante que tomes en cuenta que "no hay peor lucha que la que no se hace", por lo cual es tiempo de emprender acciones que te ayuden a superar este año, convirtiéndote en uno de los más aplicados de tu clase.

Llevar un planificador también te puede servir para delimitar el tiempo que inviertes en las actividades / Foto: Pixabay

Organización para el regreso a clases

Usa una agenda

Para empezar, es importante que dentro de tu lista de útiles escolares incluyas una agenda o cuaderno de tareas, el cual te permitirá estar organizado en cuanto a proyectos y fechas de entrega, sin mencionar que así te será posible tener una mejor visión del tiempo que tienes disponible y el que debes invertir en ciertas materias, en función de sus trabajos y exámenes. También puedes apostarle a los planificadores, ya que estos te ayudarán a delimitar tus horas en el día, evitando así que te hagas presa de TikTok.

Y ni siquiera es necesario que gastes en una agenda del año, ya que también puedes adaptar un cuaderno para este fin. En YouTube hay muchos videos de Bullet Journal que puedes tomar de inspiración para este fin. Aunque si eres alguien más digital también puedes echar mano de Google Calendar o diversas apps que encuentras en las tiendas digitales de los distintos dispositivos móviles.

Si no te acostumbras a llevar una agenda, también puedes optar por los cuadernos de tareas o pendientes / Foto: Pixabay

Ten un calendario físico a la vista

Aunque tengas una agenda, siempre es importante que tengas a la mano una vista panorámica de tu mes, ya que esto evitará que hagas planes un día que ya tenías destinado para llevar a cabo un evento escolar. Además esto te permite anotar de manera rápida todas las novedades que vayan surgiendo y que quieras agendar.

En su defecto también puedes probar con los pizarrones blancos o de corcho, ya que estos también te pueden ayudar a categorizar tus actividades en:

Pendientes

En proceso

Realizadas

Canceladas

O pospuestas, por mencionar un ejemplo.

Los calendarios te ayudan a tener a la vista tus próximas entregas / Foto: Pixabay

Tips para el regreso a clases

Prepara tus outfits con anticipación

Aunque suene algo muy básico, es importante que prepares el atuendo que te vas a poner desde una noche antes, algo que es mucho más sencillo si en tu escuela se usa uniforme, aunque nunca está de más buscarlo una noche antes para que a la mera hora no estés batallando con que no encuentras algo importante como tu pans o tu suéter. En este sentido, también conviene mucho que siempre revises tu horario de clases y coloques en tu mochila todo lo que puedas requerir para las asignaturas del día, tales como calculadora, laptop, libros, juego geométrico e incluso bata.

Incluso puedes tomarles fotos a tus combinaciones favoritas de ropa para evitar perder el tiempo buscando algo que haga un buen match en tu clóset / Foto: Pinterest

Utiliza la técnica pomodoro

Si de estudiar se trata, lo mejor que puedes hacer es aplicar la técnica pomodoro, la cual consiste en dividir tus horas de estudio en cuatro fragmentos, los primeros 25 los dedicarás a estudiar de lleno, después descansarás cinco minutos y luego repetirás el proceso, algo que evitará que termines exhausto y sin entender por enfrascarte en tus apuntes y libros por mucho tiempo ininterrumpido.

Para llevar a cabo de manera eficaz este método se recomienda descargar una app que bloquee tu celular por 25 minutos, algo que evitará que caigas en la tentación de revisar los memes de Facebook y Twitter. Incluso, hay algunas aplicaciones de la técnica pomodoro que te incentivan con premios como insignias y plantas virtuales cada que concluyes una hora de estudio.

Este método te puede ayudar a aumentar tu productividad / Foto: Pixabay

Haz limpieza semanal

Por último es importante que este regreso a clases seas limpio con tu área de trabajo. Es imposible concentrarse en un escritorio sucio, por lo cual se recomienda que siempre procures mantenerlo sin distracciones y sólo con los materiales que ocuparás en ese momento, nada de "mañana lo recojo" porque todos sabemos que ese mañana nunca va a llegar.

Esto también aplica con tu mochila y archivo tanto físico como digital. Al menos cada semana depura la basura de tu mochila, la cual puede ir desde envolturas de dulces hasta hojas que ya no te sirven. Y lo mismo pasa con tus carpetas de almacenamiento electrónico, si ya utilizaste algo y no lo vas a requerir a futuro ¡deséchalo! porque a la larga, el no hacer este aseo puede provocar te pierdas en la inmensidad de documentos de la nube.

Es importante que sólo tengas a la mano los instrumentos que ocuparás al momento de hacer tus tareas / Foto: Pixabay

