Exfoliante para labios casero: aprende a hacer uno en minutos con sólo 3 ingredientes, ¡amarás los resultados!

Exfoliar los labios es una forma de mantenerlos saludables, ya que el procedimiento ayuda a remover las células muertas de la piel y el resultado será obtener unos labios mucho más suaves, en el mercado venden muchos productos para realizar la exfoliación de labios pero también puedes aprender a preparar uno casero con sólo dos ingredientes, la receta fue compartida en la cuenta de TikTok de la influencer Cande Copello.

Aunque antes de empezar es importante recordar que no debes utilizarlo diario, de preferencia una vez por semana para no lastimar tu piel, puedes ocuparlo hasta dos veces por semana pero si tu piel es seca lo recomendable es que no lo utilices más de una vez.

Después del exfoliante deberás usar un labial humectante Foto: Freepik

Prepara un exfoliante casero para labios en minutos

Ingredientes:

Frasco limpio y pequeño

Azúcar

Aceite de coco

Colorante comestible una gota

Esencia comestible

Procedimiento para preparar un exfoliante casero

Debes meter una cucharada de azúcar en el frasco que elegiste y otra de aceite de coco, luego deberás agregar unas gotas de colorante comestible del color de tu preferencia y colocarás gotas de tu esencia comestible favorita para darle un olor delicioso y que tu producto sea más profesional.

Podrás elegir el olor y el color de tu exfoliante casero Foto: Freepik

Es importante que si tu exfoliante quede espeso, el tip es que debes colocar la misma cantidad de azúcar y de aceite de coco, en caso de que quede muy aguado debes aumentar la dosis de azúcar o si por el contrario queda muy espeso se deberá disolver con más aceite de coco hasta que obtengas la mezcla perfecta.

¿Cómo usar un exfoliante para labios?

Una vez que hayas terminado debes colocarlo en los labios y frotarlos por varios minutos y enjuagar con agua para finalmente secar y finalizar con tu humectante para labios favorito. Lo mejor de todo es que hay muchas recetas de exfoliantes labiales que mezclan los ingredientes básicos y que te ayudarán a tener unos labios de ensueño.

