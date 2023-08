¿Cómo poner límites de manera asertiva? 5 pasos para practicarlo, según expertos

La asertividad es fundamental en la comunicación humana, pues permite expresarse de forma eficaz, defendiendo los puntos de vista propios, a la vez que se respetan los derechos y creencias de los demás; desafortunadamente, nadie nace con ella y no a todas las personas se les da con naturalidad; sin embargo, como toda habilidad, ésta se puede trabajar para poner límites, es decir, el hecho de manifestar qué necesitamos y qué queremos.

De acuerdo con la Clínica Mayo -entidad médica dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación-, ser asertivo también te puede ayudar a aumentar tu autoestima y a ganarte el respeto de los demás, lo que eventualmente puede ayudar en el manejo del estrés, especialmente si tiendes a asumir responsabilidades variadas porque te es difícil decir "no". En ese sentido, es imprescindible saber poner límites, para establecer un territorio psicológico sano, en el cual tus derechos no se vean afectados por los derechos de otra persona.

Entablar límites es básico para tener una salud emocional sana, según expertos. Foto: Pexels

¿Cómo poner límites?

Por años, especialistas en el comportamiento humano han investigado la importancia de adquirir la asertividad, entre ellos Terapify, el servicio de atención psicológica en línea mexicano, quien en su portal web brinda algunos consejos sobre cómo poner en práctica la asertividad para definir límites de manera efectiva:

1. Identificar lo que molesta: de preferencia, citar a la persona para tener una conversación, donde compartirás tus incomodidades con él o ella. Explicar claramente tus razones y prepárate para recibir opiniones al respecto.

2. Sé conciso: al grano, no le des vueltas más al asunto.

Se recomienda ser tajante con lo que se decide. Foto: Pexels

3. Sé firme con lo que limitas: una vez tomada la decisión de entablar la plática y decir lo que no nos parece, ya no hay vuelta atrás, así que mantén el compromiso y no cambies de opinión.

4. Escucha lo que sientes: una vez que hayas expresado cómo te sientes, escucha la postura de esa persona e identifica tus sentimientos en ese momento y días después.

5. Busca ayuda de un profesional: siempre es buena idea localizar un experto en las emociones en caso de que te sientas incómoda o incómodo estableciendo límites, a fin de compartir tu experiencia.

