Andrea Meza da clases de moda con vestido coral y alpargatas, la sensación del verano

Una de las tendencias en calzado que más gusta para la temporada de calor son las alpargatas, que hasta la famosa diseñadora Carolina Herrera ha dejado ver por ser casuales y muy chic. En esta ocasión fue la ex Miss Universo, Andrea Meza, la que cayó rendida ante el estilo que es la sensación del verano con un vestido en color coral con el que dio clases de moda desde la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia.

Andrea Meza impone en look con alpargatas

La originaria de Chihuahua conquistó con su estilo al posar con un outfit femenino y juvenil, con el que se robó todas las miradas. Meza dejó de ser reina de belleza en diciembre de 2021, sin embargo, nunca pasa desapercibida en las redes, pues sigue luciéndose con los mejores looks, como lo dejó ver en su última publicación en Instagram, plataforma en la que suma 2.1 millones de fans.

Andrea combina vestido y alpargatas y enamora. Foto: IG @andreamezamx

Andrea se encuentra pasando unos días de descanso en Cartagena, en Colombia, a la que fue acompañada por su novio, el empresario y tiktoker Ryan Antonio. En las imágenes que compartió en la famosa plataforma de Meta, la mexicana se lució con un look perfecto para pasear por la ciudad caribeña, ya que presumió un vestido que destaca por su diseño de volados, con plisado en la cintura, lo que le da un toque casual y al mismo tiempo moderno.

"Primer día en Cartagena Styled by @readingp", escribió la ex reina de belleza para acompañar una serie de fotografías en las que se le ve posando con su coqueto look veraniego, que combinó con alpargatas de color crudo, un calzado que se ha convertido en la sensación de la temporada por ser cómodos y al mismo tiempo muy chic, pues hace el match perfecto con diversas prendas como vestidos, pantalones casuales, jeans y shorts.

La bella modelo impone con su estilo. Foto: IG @andreamezamx

Desde Cartagena, conquista en coqueto vestido coral

Confirmando que es una auténtica fashionista, Meza, que actualmente es conductora de la cadena Telemundo, dejó ver que se puede lucir increíble sin dejar de lado la comodidad y frescura. Con su look de vestido en color coral, uno de los preferidos para esta época del año, cuando los tonos naranjas hacen destacar el bronceado, y la combinación ideal con sandalias de cuña, la ex Miss Universo de 28 años se corona como reina de estilo.