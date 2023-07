5 ideas rápidas para enseñar a mi hija a peinarse sola durante estas vacaciones

Cuando se trata de peinar a las niñas se deben considerar varias cosas y una de ellas es la comodidad ya que a pesar del tiempo invertido, ellas deben seguir siendo aventureras e inquietas porque no se debe olvidar que tienen una personalidad propia de su edad y obligarlas a "madurar" puede traer consecuencias negativas, es así como distintas mamás han hecho una recopilación de peinados muy fáciles y que harán sentir cómodas a las niñas.

Estos peinados son adecuados para diversas personalidades, ya sean aventureras o más tranquilas ya que se adaptan a diferentes ocasiones, ya sea para ir a la escuela o asistir a una fiesta, además, son tan sencillos que cualquier persona mayor puede realizarlos, sólo es cuestión de práctica para hacerlo en menos tiempo cada vez y así terminar con hermosos peinados que no dañan el cuero cabelludo de las niñas ni limitan su movimiento.

Siempre es necesario preguntar por los gustos de las niñas antes de peinarlas.

Fotografía: Pinterest

3 peinados fáciles para niñas que puedes hacer tú misma

Antes de realizar cualquier peinado se debe recordar que no es recomendable apretar de más las ligas ya que además de dolor e irritación, ésto podría causar dolores de cabeza y molestia en las niñas, es por ello que expertas estilistas explican que los peinados se deben realizar con mucho cuidado y haciendo caso a las señales de las niñas para evitar jalarlas de más o lastimarlas innecesariamente, sabiendo esto te recomendamos tres peinados que puedes realizar fácilmente tanto en cabelleras largas como en cortas.

Recuerda que el jalar de más su cabello puede tener consecuencias negativas.

Fotografía: Pinterest.

Recogido de un lado con trenzas

Si tu niña no quiere tener el cabello completamente recogido ouedes optar por este peinado en donde primero deberás llevar todo el cabello hacia un lado para después tomar una pequeña sección del costado donde haya menos cabello y dividirla en dos partes, después de ello realiza una trenza y sujétala con una pequeña liga. Abajo de esto realiza una coleta delgada y una vez que la hayas sujetado con una liga, divídela en dos secciones y sujétalas con otra liga, esto hará que se forme un rombo y puedes repetirlo las veces que quieras.

Este peinado es ideal para las melenas cortas y con cabello delgado.

Fotografía: Pinterest.

Coletas burbujas

Existen diversas opciones para lucir una coleta burbuja, puedes optar por una o dos coletas, ya sea altas o bajas, e incluso, crear este efecto en una media cola o solo en los mechones más cercanos al rostro y eso es lo increíble de este peinado, que de acuerdo al clima o el evento puedes adaptarlo para que luzca diferente; para realizarlo debes:

Partir el cabello de lado.

Después aplica una capa de spray fijador a lo largo del cabello para aportar un poco más de volumen y cuerpo, además de facilitar el peinado.

Ahora, sujeta el pelo en dos coletas altas.

Ata una liga unos cuatro centímetros abajo de la primera y así sucesivamente.

Por último, con tus dedos, abre el cabello entre las ligas para darle el efecto burbuja.

Este peinado puede realizarse de muchas maneras para adaptarlo al clima.

Fotografía: Pinterest.

Diadema con "piojitos"

Las pincitas o "piojitos" son accesorios ideales para las niñas ya que además de ser divertidos y coloridos, les permiten expresar su personalidad y son bastante fáciles de poner, por lo que además de ser el mejor accesorio, también son cómodas. Por su parte, este es uno de los peinados más fáciles ya que sólo deberás peinar el cabello hacia atrás y dividirlo, en la parte posterior de la cabeza, en varias secciones.

Ata cada una de estas secciones con ligas para evitar que se resbalen con el movimiento y encima de ellas coloca las pincitas de colores; puedes aplicar una capa de spray para evitar que los cabellos más pequeños salgan, pero recuerda no hacerlo en exceso ya que podría irritar su cuero cabelludo.

De acuerdo al tipo de cabello, puedes realizar el peinado en más o menos secciones.

Fotografía: Pinterest.

Estos son algunos peinados que pueden sacarte un apuro, pero es importante recordar que las niñas no le deben belleza a nadie ya que son seres humanos que se encuentran descubriendo su personalidad y gustos, por lo que no es necesario imponerles una imagen que ni siquiera entienden. Lo más importante es que sean libres de sentirse cómodas y sepan que la belleza es una cualidad muy subjetiva que no define ni definirá su valor como personas.

