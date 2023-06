Peinados con ondas semirecogidos que te harán irradiar en una fiesta

¿Tienes una fiesta en puerta y no sabes qué hacer con tu cabello?, no te preocupes porque te traemos la solución que no sólo te ayudará a lucir preciosa y con una melena icónica, sino también al último grito de la moda y es que el pelo suelto ya no es opción en pleno verano de 2023. De acuerdo con los expertos en belleza, lo de hoy son los peinados semirecogidos con ondas que podrás lucir en bodas, bautizos, graduaciones o simplemente en una reunión familiar o con amigos.

Son ideales para las invitadas o la protagonista del evento. (Foto: Pinterest)

¡Dales una oportunidad!, los semirecogidos son ideales para no llevar la clásica cola de caballo alta o los chongos, pues te permiten renovar tu estilo de una forma muy chic y sin tener que sacrificar ese movimiento y volumen que sólo se consigue con la melena suelta. El truco para fusionar todo lo anterior está en llevar ondas marcadas que se pueden lucir tanto en cabelleras por debajo de los hombros o hasta la cintura y por si fuera poco, elevarán a otro nivel tu maquillaje de ojos.

Ideas de peinados semirecogidos con ondas para una fiesta

Así que si tienes una graduación, boda o cualquier fiesta en puerta y quieres irradiar y robarte todas las miradas, debes de apostar por estos peinados que son los preferidos en plataformas como Pinterest y que se pueden llevar desde los 20 y hasta después de los 50 años, por lo que mujeres jóvenes y maduras tienen de dónde elegir. ¡Lúcete elegante y bella!, no olvides que además del estilo de tu pelo puedes elegir accesorios como tocados o perlas en forma de diadema pegadas en tu cabello.

¿Prefieres algo elegante o desenfadado? (Foto: Pinterest)

Las melenas XXL son las que más se lucen con esta tendencia y un truco para derrochar estilo en una fiesta es elegir un recogido perfecto al frente y llevar cada extremo a los laterales para sujetarlos con un pasador; después hay que seguir los trucos de famosas como Gigi Hadid y darle un extra de volumen a la parte superior de la cabeza. Finalmente, el resto del pelo queda suelto y con ondas muy marcadas de medias a puntas.

Las coronas también son excelente alternativa para ir a una fiesta y sumarse a esta tendencia del momento; la mejor parte es que esta idea es perfecta para quienes quieren ese toque elegante y sin descuidar el lado juvenil, pues la idea es mantener un estilo desenfadado con mechones sueltos, aunque las ondas en toda la cabellera son las que marcan la diferencia. ¿Les darías una oportunidad? No olvides que si lo prefieres también puedes apostar por lo clásico y dejar cada pelo en su lugar.

El volumen es el gran protagonista. (Foto: Pinterest)

Los accesorios marcarán la diferencia. (Foto: Pinterest)

Por otro lado, para quienes buscan algo igual de fácil, pero más elaborado pueden elegir por coronas de trenzas, ya sea al frente y que se pierden en la melena o bien marcadas por detrás. En casos como estos la recomendación es llevar ondas más pequeñas y ligeras para no restarle protagonismo al trenzado, aunque si lo que se busca es causar sensación, el extra de volumen es para ti.

Aunque estas son sólo algunas ideas, tú puedes jugar con tu estilo y con el resultado que quieres en tu cabellera, además de considerar el largo de tu melena que te permitirá hacer más o menos en cada peinado. Por supuesto, cada resultado es preciso para tus vestidos, trajes sastre o faldas con las que asistas a una fiesta.

FOTOS: Ideas de peinados para fiestas

La combinación entre un lizo perfecto con ondas. (Foto: Pinterest)

Deja que tu fleco caiga lo más natural posible, (Foto: Pinterest)

Si lo prefieres, ondas más relajadas te ayudarán a conseguir un estilo juvenil. (Foto: Pinterest)

Las ondas muy marcadas te ayudarán a "ocultar" los trenzados. (Foto: Pinterest)